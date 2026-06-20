“Aquí estoy y no me voy a ir”: Sam alza la voz contra la discriminación en la Marcha del Orgullo

Actualmente reside en Tampico desde hace dos años junto a su novio y decidió sumarse a la movilización para visibilizar las experiencias que enfrentan muchas personas de la diversidad sexual.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Entre las personas que participaron en la Sexta Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ del sur de Tamaulipas estuvo Sam, una persona queer de 21 años originaria de Tuxpan, Veracruz, quien aseguró haber enfrentado rechazo familiar, burlas y discriminación desde la infancia debido a su identidad y forma de expresarse.

Actualmente reside en Tampico desde hace dos años junto a su novio y decidió sumarse a la movilización para visibilizar las experiencias que enfrentan muchas personas de la diversidad sexual.

“Quería salir a alzar la voz. Como persona queer me he afrontando al rechazo de mi familia, al rechazo de la sociedad, a burlas, a discriminación, a todo eso. Desde chiquito he sido discriminado por ser yo”

Recordó que las primeras experiencias de exclusión ocurrieron cuando cursaba la primaria.

“La primera vez que fui discriminado fue en la primaria, por mis compañeros. Me decían: «joto», «maricón». Llegué a casa a platicarle a mi mamá qué significaba eso. Ni siquiera sabía el significado de la palabra y ya me señalaban con eso”

Sam explicó que se identifica como una persona queer, término que engloba a quienes no se ajustan a las normas tradicionales sobre orientación sexual o identidad de género.

“Desde que tengo uso de razón me pude dar cuenta que algo había diferente dentro de mí. Para mí es una persona que pertenece a la comunidad LGBT, que tiene un aspecto físico que no va con la normativa social o con la normativa cisgénero”

Durante la marcha llamó la atención por su estética punk, una imagen que afirmó forma parte de su identidad y de una forma de expresar resistencia frente a los prejuicios sociales.

Más allá de una elección de vestuario, señaló que su apariencia busca enviar un mensaje claro de visibilidad.

“Es una manera de incomodar a la sociedad para decir: «aquí estoy y no me voy a ir’”

Su testimonio se sumó a las voces que durante la movilización exigieron mayor respeto, inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas de la diversidad sexual en Tamaulipas.