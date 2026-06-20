Colectivos trans de Tamaulipas exigen destrabar Ley de Identidad de Género y condenan discursos de odio

Los integrantes de las organizaciones también hicieron un llamado para respetar el principio de Estado laico y evitar que convicciones personales o religiosas influyan en la elaboración de leyes y políticas públicas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Integrantes de organizaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual en Tamaulipas emitieron un pronunciamiento público para condenar los discursos de odio contra las personas trans y exigir al Congreso local avanzar en la aprobación de la Ley de Identidad de Género, iniciativa que, señalaron, permanece sin resolverse en comisiones legislativas.

Mediante un comunicado conjunto, Ana Karen López Quintana, presidenta de Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, y Celso Pérez Ruiz, presidente de Tendremos Alas A.C., manifestaron su rechazo a las declaraciones emitidas recientemente por una diputada local de Chiapas, a quien acusaron de utilizar una tribuna legislativa para promover mensajes de exclusión hacia la comunidad LGBTTTIQ+.

Los activistas señalaron que este tipo de expresiones representan una forma de violencia institucional que vulnera los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y alertaron sobre la necesidad de vigilar el actuar de quienes aspiran a cargos públicos.

En el documento reconocieron las acciones emprendidas por organismos e instancias partidistas tras la polémica generada en Chiapas, entre ellas la apertura de una investigación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad y el posicionamiento emitido por la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual de Morena.

Los representantes de la coalición Trabajo en Equipo LGBTTTIQ+ Tamaulipas indicaron que aunque en el estado se han registrado avances legislativos en materia de derechos para la diversidad sexual, aún existe una deuda pendiente relacionada con el reconocimiento legal de las identidades trans.

Dijeron que en los últimos años se han aprobado medidas como el matrimonio igualitario, la prohibición de las llamadas terapias de conversión, la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI+ y reformas en materia de salud y no discriminación; sin embargo, consideraron que estos avances resultan insuficientes mientras no se garantice el derecho a la identidad jurídica.

Los activistas afirmaron que la ausencia de una Ley de Identidad de Género limita el acceso pleno a otros derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la justicia.

Asimismo, dirigieron una serie de exigencias a las autoridades estatales. Entre ellas solicitaron al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, respaldar la agenda de derechos de las personas trans; a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas emitir un posicionamiento sobre la omisión legislativa; y a las comisiones dictaminadoras del Congreso local acelerar el análisis y votación de las iniciativas relacionadas con identidad de género y tipificación de crímenes de odio.

Los integrantes de las organizaciones también hicieron un llamado a los partidos políticos y a quienes buscan ocupar cargos de representación popular para respetar el principio de Estado laico y evitar que convicciones personales o religiosas influyan en la elaboración de leyes y políticas públicas.

Finalmente, anunciaron que la exigencia de aprobar la Ley de Identidad de Género y fortalecer las acciones contra los crímenes de odio será una de las principales demandas de la VI Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ Sur Tamaulipas, programada para este sábado 20 de junio.

Bajo el lema «¡Ley de Identidad y Justicia contra el Odio YA!», los organizadores señalaron que la movilización buscará visibilizar las demandas de la población trans y exigir el reconocimiento pleno de sus derechos en la entidad.