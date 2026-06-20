COMAPA SUR intensifica acciones operativas para optimizar el proceso de potabilización

El incremento en la presencia de sedimentos y sólidos ha generado mayores exigencias en las etapas de tratamiento

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- COMAPA Sur mantiene en marcha acciones técnicas orientadas a optimizar el proceso de potabilización, derivado de variaciones en la calidad del agua cruda proveniente del Sistema Lagunario, asociadas a cambios en el comportamiento de la fuente de abastecimiento tras la crisis hídrica de 2024.

El incremento en la presencia de sedimentos y sólidos ha generado mayores exigencias en las etapas de tratamiento, lo que ha requerido ajustes operativos continuos para mantener la eficiencia del proceso.

En este contexto, en un encuentro con medios, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Ing.Raúl Quiroga Álvarez, acompañado por el Mtro. Francisco José González Casanova, dio a conocer el panorama actual del sistema y las acciones implementadas para atender las variaciones en la calidad del agua y fortalecer el proceso de potabilización.

En los puntos de captación se han registrado variaciones importantes en la turbidez del agua, con incrementos significativos durante los periodos de mayor afectación.

Para atender esta condición, se ha implementado un esquema de intervención por fases: optimización de la dosificación de insumos químicos, pruebas con tecnologías complementarias como ozono, y posteriormente el reemplazo de medios filtrantes, limpieza de tanques y mantenimiento subacuático especializado.

Estas acciones forman parte de un programa de mejora continua alineado a la NOM-127-SSA1-2021.

El esquema operativo se mantiene activo de forma permanente para fortalecer el proceso de potabilización y contribuir a la mejora sostenida del servicio en la zona sur de Tamaulipas.