Descartan mortandad por derrame en el río Pánuco

Autoridades ambientales de Tamaulipas señalaron que no existen reportes de mortandad de peces o fauna acuática.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

A pesar de los efectos que ha dejado el derrame de hidrocarburos detectado en la zona limítrofe entre Tamaulipas y Veracruz, hasta el momento las autoridades ambientales estatales no tienen registro de mortandad de peces o fauna acuática relacionada con este incidente.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, informó que los reportes recibidos hasta ahora se concentran en la presencia de residuos aceitosos adheridos a embarcaciones pesqueras, escolleras y márgenes del río, sin que exista evidencia oficial de daños masivos a especies acuáticas.

“A nosotros no nos han reportado mortandad de peces. Lo que sí nos reportaron fue sedimento pegado tipo aceitoso en motores de lanchas de pescadores, así como residuos adheridos en algunas zonas de la margen del río y escolleras”, explicó.

Detalló que la atención de la contingencia continúa bajo la coordinación de autoridades federales y de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes mantienen operativos permanentes para contener la dispersión del contaminante y evitar que alcance otras áreas sensibles del sistema lagunario.

Y como parte de estas acciones, permanecen instaladas barreras de contención en puntos estratégicos, mientras que personal especializado realiza trabajos de saneamiento mediante equipos de extracción para retirar el material acumulado.

“Se está haciendo una barrera de contención permanente. Lo que se busca es que no se salga de ahí. Pemex está utilizando estas barreras y vactors para extraer el excedente del subproducto que se encontraba en la zona”, señaló.

El funcionario recordó que esta situación deriva de la fuga de hidrocarburo registrada meses atrás en el Golfo de México, cuyos efectos alcanzaron inicialmente costas veracruzanas y posteriormente zonas del sur de Tamaulipas.

Ante ello, la dependencia estatal integró un expediente con denuncias ciudadanas, evidencias y reportes recopilados en la región afectada, documentación que ya fue entregada a las autoridades federales encargadas de las investigaciones ambientales.

“Lo que buscamos fue integrar todos los reportes y denuncias que nos hicieron llegar para fortalecer el documento y que las autoridades federales puedan realizar las evaluaciones y procedimientos que correspondan”, puntualizó Becker Hernández.

Mientras continúan las labores de limpieza y monitoreo, las autoridades mantienen vigilancia sobre la zona para detectar posibles afectaciones ambientales adicionales derivadas del derrame.