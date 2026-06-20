Develan placa de la Clínica de Derechos Humanos de la FADYCS en honor a Astrid Lattuada De León

La UAT honra una vida dedicada al servicio de la sociedad y reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos y profesionistas que contribuyan al fortalecimiento de la justicia, la igualdad y los derechos humanos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas rindió homenaje a la maestra Astrid Lattuada De León mediante la develación de la placa de la Clínica de Derechos Humanos que lleva su nombre, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en la entidad.

La ceremonia fue encabezada por la directora de la FADYCS, la Dra. Elda Ruth De Los Reyes Villarreal, quien estuvo acompañada por funcionarios universitarios, personal docente, estudiantes, trabajadores administrativos, familiares e invitados especiales.

Durante el acto también estuvieron presentes la Dra. María Taide Garza Guerra, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; la Dra. Alma Delia Gámez Huerta, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tamaulipas; así como el Dr. José Miguel Cabrales Lucio, coordinador de la Clínica de Derechos Humanos de la FADYCS.

La distinción reconoce el legado de la Mtra. Astrid Lattuada De León, considerada una figura pionera en la promoción y defensa de los derechos humanos en Tamaulipas, cuya labor ha contribuido a fortalecer la cultura de respeto a la dignidad humana y la formación de nuevas generaciones de profesionistas comprometidos con la justicia social.

Autoridades académicas destacaron que la Clínica de Derechos Humanos representa un espacio de formación y vinculación que impulsa entre los estudiantes la práctica profesional con perspectiva humanista, promoviendo el respeto y la protección de los derechos fundamentales.

Con este reconocimiento, la Universidad Autónoma de Tamaulipas honra una vida dedicada al servicio de la sociedad y reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos y profesionistas que contribuyan al fortalecimiento de la justicia, la igualdad y los derechos humanos.