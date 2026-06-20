Durante el verano serán visibles Mercurio, Venus y Júpiter al anochecer, mientras que al amanecer se podrá contemplar a Marte y Saturno. ¿Qué día y a qué hora ocurrirá el solsticio 2026?

Durante el verano serán visibles Mercurio, Venus y Júpiter al anochecer, mientras que al amanecer se podrá contemplar a Marte y Saturno

MÉXICO.- El fin de la primavera está cerca. Este domingo 21 de junio ocurrirá el solsticio de verano en México.

El fenómeno se registrará a las 2:24 h (tiempo del centro). Tendrá una duración de 93 días y 16 horas para en septiembre dar paso al otoño.

De acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional de España durante el verano serán visibles Mercurio, Venus y Júpiter al anochecer, mientras que al amanecer se podrá contemplar a Marte y Saturno.

Otros fenómenos astronómicos serán:

lluvias de meteoros de las delta acuáridas

lluvia de meteoros de las perseidas

lunas llenas

afelio (máximo alejamiento anual entre la Tierra y el Sol)

eclipse total de Sol

eclipse parcial de Luna

¿Qué es el solsticio?

La palabra solsticio proviene del latín solstitium, que significa ‘sol quieto‘.

Ocurre cuando el Sol se encuentra más cerca o más lejos de uno de los hemisferios de la Tierra, aumentando la duración del día en una parte del planeta y reduciéndola en la otra.

Se trata de un fenómeno que ocurre dos veces al año para marcar el inicio del verano o del invierno, tal y como los equinoccios dan la bienvenida a la primavera y el otoño.

En México, por estar en el hemisferio norte, el solstitium marca el inicio del verano.

Al mismo tiempo, en el hemisferio sur ocurre el solsticio de invierno.

Esto significa que en México, en el verano, estos meses el Sol está encima de nuestra cabeza y más tendido hacia el norte, y en el invierno está más tendido hacia el sur”, detalló en su momento Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.

El solsticio de verano en México