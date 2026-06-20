El registro de líneas celulares en México no alcanza ni el 50% debido al recelo ciudadano sobre el manejo de su privacidad. ¿Qué datos resguardarán las empresas telefónicas?

MÉXICO.- El proceso de registro de líneas telefónicas presenta la condición de entregar de manera indirecta diversos datos a las empresas que se encargarán de recopilar estos datos, así lo aseguró Teodoro Serralde, director de Consultores Jurídicos Serralde. En entrevista con Lupita Juárez para El Heraldo Radio, el especialista indicó que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, en sus artículos 103 y 164 fracción tercera, exige la presentación de una identificación oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP). Sin embargo, la realidad del proceso va más allá de esta exigencia. No obstante, indicó que uno de los factores de mayor preocupación es la cantidad de datos que hay en la identificación:

Rasgos físicos.

CURP.

Fecha de nacimiento.

Lugar de nacimiento.

Firma.

Domicilio.

Sexo.

Durante el registro se establece la necesidad de escanear identificaciones completas, ya sea de manera presencial o vía web, lo cual contraviene también el artículo 44 de los lineamientos emitidos por la comisión reguladora, el cual establece que los concesionarios no deben quedarse con ningún documento oficial. El reto que tienen las autoridades, indicó, es dar a conocer a las personas sobre el destino final y la protección de esta información sensible.

«Con una identificación, sacan un crédito… Trato de ligar la parte de daño que se puede tener porque con esa identificación pues tienen tu firma, tienen tus rasgos físicos, pueden sacar un crédito en línea, pueden suplir tu identidad. O sea, es un tema muy delicado.»

«Yo lo que sugeriría es que podamos esperar un poco, ver que si nos dan esta posibilidad por parte del gobierno de que haya un mayor transparencia». FOTO: archivo.

El gobierno no guardará datos, las empresas no se quedarán con documentos

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el Gobierno de México no se quedará con ninguno de los datos que se recopilen, por lo que pidió confianza para las personas que viven en el país.

La fecha límite el 29 de junio de 2026, las personas que no lleven a cabo este proceso perderán el acceso a los servicios básicos de su línea. También dejarán de funcionar plataformas como la cuenta Llave MX, SAT o IMSS.

El registro de líneas telefónicas alcanza el 50%

Norma Julieta del Río, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y experta en protección de datos personales, ha destacado la polémica en torno al registro obligatorio de líneas celulares. A tan solo doce días de que concluya el plazo establecido para este proceso, la experta señaló que el avance de la vinculación no ha logrado superar el 50%, atribuyendo esta situación a una marcada desconfianza por parte de la ciudadanía.

El proceso de registro obligatorio de líneas celulares ha generado un intenso debate público. Según las declaraciones de la excomisionada del INAI, la falta de participación ciudadana se ha convertido en un punto central de preocupación.

La presidenta de la República, por su parte, ha indicado que las cifras oficiales sobre el progreso de este registro serán dadas a conocer la próxima semana, lo que podría arrojar más luz sobre la magnitud del desafío.

«Ha sido muy polémico, ya estamos a doce días y hoy la propia presidenta de la república en la mañana dejó entrever que será la próxima semana cuando nos den a conocer las cifras oficiales».

Norma Julieta del Río, experta en datos personales, advierte sobre el estancamiento del padrón telefónico. La desconfianza sobre el uso de datos privados mantiene el registro de líneas por debajo del 50 %.

Claves de la resistencia al padrón de registro telefónico en México

La baja tasa de cumplimiento en el registro de líneas celulares se explica, en gran medida, por la desconfianza que permea entre los usuarios. Esta percepción negativa ha impedido que el proceso alcance los niveles de participación esperados, manteniendo el avance por debajo de la mitad del objetivo. La experta en protección de datos personales enfatizó que esta falta de credibilidad es el principal obstáculo para que los ciudadanos completen la vinculación de sus líneas telefónicas, lo que subraya la necesidad de abordar las preocupaciones subyacentes de la población.

«Se habla de que no se ha alcanzado el 50% de esta vinculación y esto obedece a una desconfianza».

La situación actual plantea un escenario complejo para las autoridades, quienes deberán evaluar las razones detrás de esta desconfianza y considerar estrategias para fomentar una mayor participación antes de que expire el plazo. La expectativa ahora se centra en el anuncio oficial de las cifras, que ofrecerá un panorama más claro sobre el impacto de esta medida y la respuesta de la sociedad.

El registro obligatorio de líneas celulares, diseñado para diversos fines, enfrenta un reto significativo ante la reticencia ciudadana, lo que pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la comunicación efectiva en la implementación de políticas que involucran datos personales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO