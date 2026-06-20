Muere al chocar auto con tráiler

El occiso quedó atrapado por los restos de su unidad; el conductor del tráiler resulta herido y toda la mercancía que transportaba fue rapiñada

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON



Un hombre perdió la vida de forma instantánea, antes del mediodía de ayer, tras impactar de frente contra un tráiler cargado con más de 20 toneladas de aguacate sobre la carretera Ciudad Victoria-Matamoros.

El percance ocurrió a la altura del poblado Loma Prieta, en el municipio de San Fernando, y provocó el cierre parcial de la vía, lo que generó largas filas de vehículos hasta que las autoridades concluyeron las diligencias y se restableció la circulación.

Además hubo rapiña y en cuestión de minutos la mercancía fue robada.

La víctima, identificada como Elías Jobi “D”, viajaba a bordo de un vehículo Dodge Caliber con placas de procedencia extranjera.

Debido a la violencia del choque, quedó prensado entre los restos del automóvil, por lo que personal de Protección Civil de San Fernando utilizó equipo hidráulico especializado para extraer su cuerpo.

En tanto, el operador del tráiler, Francisco Hernández, de 49 años, fue trasladado por una ambulancia de la misma corporación al hospital general, ya que presentaba una probable fractura en el costado izquierdo.

El trailero circulaba en dirección de sur a norte al momento del impacto.

Autoridades competentes se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes.