Rescatan a perrito atrapado en canal de riesgo; autoridades destacan coordinación ciudadana

El gobierno municipal señaló que este caso refleja la importancia de la participación ciudadana y de la atención oportuna a los reportes relacionados con el bienestar animal

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La rápida respuesta a un reporte ciudadano permitió el rescate de un perro que permanecía atrapado en un canal ubicado entre las colonias Borreguera y Jazmín, una zona considerada de riesgo por la presencia de fauna silvestre, principalmente cocodrilos.

La situación generó preocupación entre habitantes del sector y usuarios de redes sociales, quienes alertaron sobre las condiciones en las que se encontraba el animal, lo que derivó en una movilización inmediata de las autoridades municipales.

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Tampico, la acción fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Protección Animal y el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo al can, priorizando en todo momento su integridad.

«Gracias al trabajo coordinado entre Protección Animal y el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tampico, se logró poner a salvo al perrito, priorizando en todo momento su bienestar y seguridad»

Tras ser rescatado, el animal fue trasladado a la Clínica Veterinaria Municipal, donde recibió valoración médica y tratamiento inmediato para fortalecer su estado de salud.

«Posteriormente, fue trasladado a la Clínica Veterinaria Municipal, donde recibió atención médica inmediata y los cuidados necesarios, aplicándole vitaminas, tratamiento de apoyo y antibiótico para fortalecer su estado de salud», informó la autoridad local.

El gobierno municipal señaló que este caso refleja la importancia de la participación ciudadana y de la atención oportuna a los reportes relacionados con el bienestar animal, al expresar que detrás de cada llamado existe personal comprometido con la protección de los seres vivos.

«Este caso es una muestra de la importancia de la participación ciudadana y de la atención oportuna a cada reporte que recibimos. Detrás de cada llamado existe un equipo comprometido que trabaja todos los días para proteger a quienes no tienen voz»

Finalmente, el Ayuntamiento reiteró su compromiso de continuar atendiendo con responsabilidad y prontitud las denuncias ciudadanas relacionadas con la protección animal, al tiempo que agradeció la colaboración de la población para salvaguardar el bienestar de perros, gatos y demás especies en el municipio.

«Reiteramos nuestro compromiso de seguir actuando con responsabilidad, empatía y prontitud para salvaguardar el bienestar animal en nuestro municipio», concluyó.