SET aplica sanciones; supervisora se ampara

La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó que ya emitió resolutivos y sanciones por los conflictos laborales registrados en la Zona Escolar 82 y en Tula

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó que ya existen resolutivos y sanciones derivadas de los conflictos que han provocado protestas y suspensión de actividades en diversos planteles del estado, entre ellos las seis escuelas primarias de la Zona Escolar 82, donde docentes mantienen una disputa laboral contra una supervisora escolar.

Durante una entrevista, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que tanto el caso de Tula como el de la Zona 82 cuentan con expedientes abiertos desde hace tiempo y que la dependencia ya emitió las resoluciones correspondientes conforme a derecho.

“La Secretaría ya dio un resolutivo y en el resolutivo se está aplicando conforme al derecho”, declaró el funcionario al ser cuestionado sobre las manifestaciones registradas esta semana, tanto de maestros procedentes de Tula como de docentes de Ciudad Victoria que exigen atención a sus demandas.

Uno de los aspectos más relevantes revelados por el titular de la SET es que la supervisora señalada por los maestros de la Zona 82 promovió un amparo, situación que podría modificar el curso administrativo del procedimiento que seguía la autoridad educativa.

“Parece que la supervisora hoy en la mañana me informaron se amparó. Eso cambia un poquito el curso del trabajo que viene haciendo la Secretaría”, señaló Valdez García, al reconocer que la situación jurídica obliga a la dependencia a continuar el proceso por la vía legal correspondiente.

El secretario también confirmó que las resoluciones emitidas contemplan sanciones para los involucrados en ambos conflictos. Incluso reveló que en el caso de Tula ya fue notificado el supervisor que resultó sujeto a una medida disciplinaria derivada de la investigación realizada por la SET.

“En ambos casos los resolutivos ya marcaron las sanciones correspondientes”, afirmó, al tiempo que reiteró que la dependencia mantendrá el seguimiento legal para garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas.

Valdez García descartó que detrás de las protestas exista un trasfondo político y consideró que se trata de conflictos laborales que surgen dentro de una estructura educativa amplia y compleja, integrada por alrededor de 6 mil 600 escuelas distribuidas en todo Tamaulipas.

“No lo veo yo. Tenemos 6 mil 600 escuelas; a veces se detona en dos o tres de las 6 mil algún conflicto”, expresó, aunque aclaró que ello no significa minimizar la problemática planteada por los docentes.

Finalmente, hizo un llamado a privilegiar la conciliación y evitar que las diferencias entre maestros, supervisores y autoridades educativas escalen hasta procesos judiciales. Asimismo, insistió en que el principal interés de la Secretaría es proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sin interrupciones.

“Esperemos que no se afecte el servicio de los niños y de las niñas. La postura de la Secretaría será siempre proteger los derechos de todos, pero privilegiando el derecho de los alumnos a la educación”, concluyó.

Maestros llevan protesta a Palacio

La inconformidad de docentes y personal educativo de la Zona Escolar Número 82 escaló este viernes hasta Palacio de Gobierno, donde trabajadores de tres planteles solicitaron la intervención directa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para exigir el cumplimiento de resolutivos emitidos por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la remoción inmediata de una supervisora a quien señalan por presuntos actos de acoso laboral, hostigamiento y abuso de autoridad.

Con pancartas en mano, los manifestantes se apostaron frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal para denunciar que, pese a existir una instrucción oficial para que la funcionaria fuera concentrada en la jefatura de sector desde el pasado 1 de junio, la medida no ha sido ejecutada, situación que mantiene el conflicto activo dentro de la zona escolar.

La vocera del movimiento aseguró que el problema se agravó desde noviembre del año pasado, cuando la supervisora presuntamente decidió acudir ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para presentar denuncias contra trabajadores de la educación, en lugar de atender los desacuerdos mediante los canales institucionales o sindicales correspondientes.

“No es justo, ya estuvo bueno. Lo más difícil es que bajó a siete compañeros de la plantilla y estuvieron cuatro quincenas sin cobrar. Son padres de familia, es el sustento de su hogar; cuando te perjudican el sueldo, ya no se vale”, expresaron los inconformes durante la protesta.

Como medida de presión, docentes, directivos y personal administrativo mantienen una asamblea permanente, lo que ha provocado la suspensión de actividades en los turnos matutino y vespertino de las escuelas Himno Nacional, La Corregidora y Juan B. Tijerina, pertenecientes a la Zona Escolar 82.