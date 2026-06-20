Sorgo sale del lodo en el norte de Tamaulipas

El panorama para los productores de sorgo comienza a mejorar, luego de que este fin de semana se reanudara el ingreso de maquinaria a los campos agrícolas.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Aunque las recientes lluvias retrasaron las labores de cosecha en la región norte del estado, el panorama para los productores de sorgo comienza a mejorar, luego de que este fin de semana se reanudara el ingreso de maquinaria a los campos agrícolas.

Juan Manuel Salinas Sánchez, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), informó que las trilladoras ya pudieron entrar a parte de los terrenos sembrados, permitiendo reiniciar la cosecha de un cultivo del que aún permanece sin recolectarse cerca del 25 por ciento de la superficie establecida.

Explicó que de las 360 mil hectáreas sembradas de sorgo durante el actual ciclo agrícola, alrededor de 90 mil hectáreas continúan pendientes de trilla, por lo que será fundamental que las condiciones climáticas se mantengan estables durante los próximos días.

“Afortunadamente ya se pudieron ingresar las trilladoras a algunas áreas y eso permitió reiniciar la cosecha. Esperamos que continúe durante toda la semana porque, al menos por ahora, no hay pronósticos importantes de lluvia”, señaló.

Si bien reconoció que sí habrá afectaciones en los rendimientos derivadas de la humedad excesiva registrada en algunas zonas, aclaró que hasta el momento no existen reportes formales que permitan dimensionar las pérdidas.

Hace apenas unos días, los productores advertían que, de continuar las precipitaciones intensas, las mermas podrían alcanzar entre un 15 y un 20 por ciento de la producción regional.

Sin embargo, la rápida absorción del agua por parte de los suelos, severamente castigados por años de sequía, ha contribuido a reducir riesgos mayores.

Salinas Sánchez recordó que los agricultores de la región enfrentaron una de las etapas más secas de las últimas décadas, situación que dejó los mantos freáticos y acuíferos en niveles críticos.

Por ello, destacó que gran parte del agua acumulada durante las recientes lluvias logró infiltrarse al subsuelo, favoreciendo la recuperación hídrica que requiere tanto la agricultura como la actividad ganadera.

“La mayor parte del agua se fue al subsuelo y eso es precisamente lo que necesitábamos. Se están recargando los acuíferos y eso beneficia no solamente a los agricultores, sino también a los ganaderos”, expresó.

El dirigente agrícola añadió que las precipitaciones también generarán una importante producción de pastizales en las zonas rurales, lo que representa un alivio adicional para el sector pecuario tras varios años de condiciones extremas de sequía.

Mientras tanto, los productores mantienen la expectativa de aprovechar las ventanas de buen clima para avanzar en la cosecha de las 90 mil hectáreas restantes y evitar mayores afectaciones en uno de los cultivos más importantes del norte de Tamaulipas.