‘A rescatar el partido’: Omeheira

Celebró que la nueva dirigencia se elija mediante voto directo de la militancia y no por designación, y planteó retomar la profesionalización de los cuadros partidistas a través de exámenes

Staff

Expreso-La Razón

Omeheira López plantea un diagnóstico crítico sobre el estado actual del PAN en Tamaulipas, al que describió en estado de inoperancia tras dejar de ejercer como oposición crítica.

«Venimos a rescatar el partido de la inoperancia, de haber caído en la tranquilidad y la comodidad de haber dejado de ser una oposición», afirmó. Sostuvo que esta situación generó un sentimiento de abandono entre la militancia y que el partido optó por el silencio frente a la posibilidad de represalias políticas: «Ya no somos críticos y la ciudadanía se da cuenta; estamos todos calladitos porque ‘ay, no me vayan a abrir un expediente'», señaló.

Uno de los ejes de su campaña es la impugnación que presentó contra la planilla de su contrincante, Gloria Garza Jiménez. López atribuyó esta acción a un tema de ética y congruencia, al señalar que en la fórmula rival se incluyó a una persona con vínculos atribuidos a la delincuencia organizada y al huachicol. «No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa; tiene que haber una congruencia interna», argumentó, y agregó que el tratamiento frente a ese tipo de perfiles debe ser drástico: «Esto es como el cáncer: si lo quiero hacer preventivo, lo corto de raíz y doy un tratamiento fuerte para no contaminar todo».

López vinculó este señalamiento con la postura que el PAN mantiene hacia otras fuerzas políticas a nivel nacional respecto a presuntos vínculos con el robo de combustible, al considerar que el partido pierde autoridad moral para esa crítica externa si tolera perfiles similares en su propia estructura.

López celebró que la nueva dirigencia se elija mediante voto directo de la militancia y no por designación, y planteó retomar la profesionalización de los cuadros partidistas a través de exámenes sobre temas constitucionales e historia del partido, mecanismo que, afirmó, se aplicaba anteriormente para acreditar la capacidad de los aspirantes a cargos internos.

Aunque la dirigencia en disputa corresponde a un periodo de un año, López ubicó el objetivo central de su gestión en la preparación de las candidaturas para la elección de 2027, al señalar que la disputa relevante del partido se encuentra hacia el exterior: «Dentro de la institución, el enemigo no está dentro, el enemigo está fuera y es al que tenemos que combatir».

Respecto a la división atribuida a distintos grupos internos, López la calificó como parte de la pluralidad propia de cualquier organización política: «En el PAN todos somos uno; es como las familias, todos estamos y opinamos diferente, pero no significa que estemos divididos», señaló, y subrayó que este proceso representa, para las mujeres del panismo, una oportunidad de acceder a posiciones de decisión: «Si voy a estar, voy a estar en la primera posición porque voy a tomar decisiones de fondo, no de forma».