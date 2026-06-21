Así puedes evitar la presencia de moscas en el interior de tu casa

Además de resultar molestas, estos insectos pueden convertirse en un problema frecuente durante la temporada de calor

MÉXICO.- Con el incremento de las temperaturas y la llegada de humedad en distintas regiones del país, es común que algunos insectos encuentren condiciones favorables para reproducirse y acercarse a los hogares. Entre ellos destacan las moscas, cuya presencia suele aumentar durante esta época del año debido al ambiente cálido y húmedo.

Además de resultar molestas por su constante actividad dentro de las viviendas, las moscas pueden representar un riesgo sanitario, ya que son capaces de transportar bacterias y contaminar superficies o alimentos. Por ello, diversas alternativas caseras pueden ayudar a disminuir su presencia y evitar que ingresen a los espacios habitados.

Moscas en casa: 3 remedios caseros para eliminarlas y evitar su regreso

Uno de los métodos más utilizados consiste en emplear aromas naturales que resultan desagradables para estos insectos. Fragancias provenientes de plantas como la lavanda, el eucalipto y el laurel pueden colocarse en telas o difundirse mediante atomizadores mezclados con agua.

Esta preparación puede aplicarse en marcos de puertas, ventanas y otros puntos de acceso para crear una barrera aromática temporal.

Otra opción es preparar una mezcla con aceite esencial de menta y agua. Además de actuar como repelente para las moscas, este remedio también puede contribuir a alejar otros insectos que suelen aparecer durante la temporada de calor, como hormigas, arañas o alacranes.

La llegada de las altas temperaturas y la humedad crea condiciones favorables para la aparición de moscas en los hogares. Foto: Pixabay

Las plantas también pueden convertirse en aliadas dentro del hogar. Macetas de albahaca, tomates o Venus atrapamoscas pueden colocarse cerca de ventanas o zonas donde se concentre la presencia de estos insectos. De igual forma, algunas personas recurren a colocar varas de canela en entradas y accesos, aprovechando el aroma característico de esta especia.

Para quienes buscan una alternativa de captura, existen trampas sencillas elaboradas con tiras de papel o tela cubiertas con una mezcla de miel y agua. El olor dulce atrae a las moscas, que quedan adheridas a la superficie al posarse sobre ella.

Medidas para prevenir su ingreso

La prevención sigue siendo una de las estrategias más efectivas para reducir la presencia de moscas en casa. Entre las recomendaciones se encuentra mantener los residuos de alimentos en recipientes con tapa, colocar los botes de basura lejos de puertas y ventanas y limpiar de inmediato cualquier derrame de comida o bebida.

También se aconseja mantener los alimentos cubiertos, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, retirar las heces de mascotas de forma frecuente y desechar las moscas muertas, ya que pueden atraer a otras plagas. Estas acciones pueden contribuir a disminuir los factores que favorecen la presencia y reproducción de estos insectos dentro de los hogares durante la temporada de calor.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO