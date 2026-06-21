Calor exhibe rezago: aún faltan subestaciones eléctricas en 150 escuelas de Tamaulipas

Durante 2026 continuará un programa intensivo de sustitución de subestaciones eléctricas y modernización de redes internas.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

A pesar de las inversiones realizadas durante los últimos dos años, alrededor de 150 escuelas de Tamaulipas continúan operando con deficiencias en su infraestructura eléctrica, una situación que limita el funcionamiento adecuado de equipos de aire acondicionado y otros servicios básicos en los planteles.

El director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Castillo Sagástegui, informó que durante 2026 continuará un programa intensivo de sustitución de subestaciones eléctricas y modernización de redes internas.

“Empezamos con un censo el año pasado de alrededor de 200 planteles y con lo que se va a atender este año estaremos ya alrededor de 150; todavía plantearíamos seguir atendiendo en los próximos años”, explicó.

El problema ha cobrado relevancia debido a las altas temperaturas que se registran en Tamaulipas y a la creciente demanda energética provocada por la instalación de equipos de climatización en las escuelas.

En Ciudad Victoria, el programa contempla intervenir entre 12 y 14 planteles de educación básica mediante la instalación de nuevas subestaciones eléctricas.

Cada una de estas obras representa una inversión cercana al millón y medio de pesos.

“Cada una de las subestaciones trae un promedio de aproximadamente un millón y medio de pesos”, detalló el funcionario.

Entre las escuelas consideradas para esta etapa se encuentran el Jardín de Niños Club Rotario, la Secundaria Número 6 de la Unidad Modelo y un jardín de niños ubicado en la colonia Moderna.

El objetivo es garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes, especialmente durante la temporada de calor extremo, cuando el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado resulta indispensable para el desarrollo de las actividades escolares.