Campesinos buscan nuevo decreto para regularizar autos americanos

Fue el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, Raúl García Vallejo, quien señaló que una parte importante de los propietarios no logró cumplir con los requisitos establecidos

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque el programa federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera concluyó, en las comunidades rurales de Tamaulipas todavía circulan numerosas unidades que no pudieron incorporarse al esquema, por lo que productores del campo consideran necesario que el Gobierno Federal emita un nuevo decreto que les permita legalizar su situación.

Fue el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, Raúl García Vallejo, quien señaló que una parte importante de los propietarios no logró cumplir con los requisitos establecidos o simplemente no contó con los recursos económicos para cubrir el costo del trámite.

Por tanto, en muchas comunidades rurales los vehículos americanos representan una herramienta indispensable para el trabajo diario, ya que son utilizados tanto para las actividades agrícolas como para las necesidades familiares, por lo que resulta complicado para los productores adquirir unidades adicionales.

“Quedaron muchos vehículos sin regularizar en el campo. Esperamos que se emita un nuevo decreto o que se tome alguna decisión que permita resolver esta situación”, expresó.

García Vallejo reconoció que hasta ahora los productores no han enfrentado mayores dificultades para transitar por carreteras o caminos rurales, e incluso destacó la disposición mostrada por elementos de la Guardia Nacional cuando han detectado unidades sin regularizar.

Comentó que los agricultores continúan utilizando estos vehículos porque forman parte de su patrimonio y son fundamentales para el desarrollo de sus actividades productivas, especialmente en comunidades alejadas donde las opciones de transporte son limitadas.

Aunque no existe una cifra precisa sobre el número de unidades que permanecen en situación irregular, el dirigente campesino aseguró que son muchas las que quedaron fuera del proceso de regularización, pese a las oportunidades que brindó el Gobierno Federal.

Por ello, insistió en la necesidad de abrir una nueva etapa para la legalización de vehículos de procedencia norteamericana, a fin de otorgar certeza jurídica a sus propietarios y evitar que enfrenten problemas al momento de circular por las carreteras de Tamaulipas.