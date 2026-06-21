Consolida COMAPA SUR avance en la recuperación de pavimentos

Durante la actual administración 2023-2026, el organismo ha restituido aproximadamente 68 mil 123 metros cuadrados de pavimento

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones orientadas a restituir integralmente las áreas intervenidas por trabajos de infraestructura hidráulica y sanitaria, COMAPA Sur ha consolidado un importante avance en la reposición de pavimentos en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, fortaleciendo con ello la movilidad y las condiciones de las vialidades.

Durante la actual administración 2023-2026, el organismo ha restituido aproximadamente 68 mil 123 metros cuadrados de pavimento, resultado de un programa permanente que permite atender las afectaciones derivadas de obras y reparaciones en las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Esta superficie representa un incremento significativo respecto al periodo 2018-2022, en el que se repusieron alrededor de 20 mil 800 metros cuadrados, por lo que el avance alcanzado en la presente administración supera en más de tres veces lo realizado anteriormente.

La reposición de pavimentos forma parte de una estrategia integral que busca no sólo garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria, sino también devolver a la ciudadanía vialidades en condiciones adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal.

Con estas acciones, COMAPA Sur refrenda su compromiso de continuar impulsando obras y trabajos que contribuyan al bienestar de las familias de la zona conurbada, privilegiando una atención responsable y permanente a la infraestructura y al entorno urbano.