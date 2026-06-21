Estas transferencias bancarias podrían activar revisiones del SAT

Recibir dinero de una cuenta bancaria no significa automáticamente una auditoría ni el congelamiento de bienes, sin embargo, existen ciertos movimientos que pueden llamar la atención del SAT y derivar en solicitudes de aclaración o revisión

MÉXICO.- Cada determinado tiempo circulan versiones sobre supuestas incautaciones automáticas de cuentas bancarias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo, la autoridad fiscal ha aclarado que no revisa ni cobra impuestos por cada depósito que reciben las y los ciudadanos en nuestro país.

Aún con ello, esto no significa que ciertos movimientos pasen desapercibidos ante el SAT, pues la autoridad puede ejercer facultades de comprobación cuando detecta inconsistencias entre ingresos declarados y movimientos bancarios o cuando recibe información del sistema financiero.

Estos depósitos y transferencias podrían activar las revisiones del SAT

En caso de que te preguntes cuáles son los casos en los que se activan las revisiones del SAT, te compartimos aquellas situaciones en las que podrían solicitarte algún tipo de aclaración o de revisión:

Depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos al mes en el mismo banco. La Ley del ISR establece que las instituciones financieras deben informar al SAT cuando el monto mensual acumulado de depósitos en efectivo exceda 15 mil pesos dentro de un mismo banco. Esto aplica tanto para personas físicas como morales. Es importante indicarte que el que el banco reporte esto no quiere decir que haya una auditoría o un impuesto adicional.

Transferencias que no coinciden con tus ingresos declarados. Aunque las transferencias electrónicas no entran en las categorías de depósitos en efectivo, el SAT sí puede revisar operaciones cuando detecta diferencias importantes entre lo que una persona declara y el dinero que mueve en sus cuentas.

Depósitos frecuentes sin documentos que acrediten el origen del dinero. Cuando el contribuyente no puede demostrar de dónde provienen los recursos, la autoridad puede presumir que ciertos depósitos corresponden a ingresos sujetos al pago de contribuciones, lo cual puede incluir situaciones como ventas no facturadas, cobros por servicios sin declarar, ingresos recurrentes sin respaldo documental.

Movimientos bancarios que no corresponden con tu perfil fiscal. Otro foco de atención puede aparecer cuando existe una diferencia evidente entre la actividad económica registrada ante el SAT y los movimientos financieros.

Crédito: Cuartoscuro

¿Cuáles son los depósitos que no te generan problemas ante el SAT?

El SAT ha indicado en numerosas ocasiones que recibir dinero no implica automáticamente pagar impuestos adicionales. Entre los movimientos que suelen ser comunes están:

Préstamos personales

Apoyos familiares

Tandas

Traspasos entre cuentas propias

Transferencias electrónicas justificables

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO