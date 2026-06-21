Este es el mejor vinagre para limpiar la lavadora, según expertos

Este ingrediente de limpieza no está pensado para cocinar y puede ayudar a mantener la lavadora libre de residuos, humedad y bacterias.

MÉXICO.- La lavadora es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar, ya que se encarga de mantener la ropa limpia y en buenas condiciones. Sin embargo, para que funcione correctamente, también necesita mantenimiento periódico. La acumulación de humedad, restos de detergente y suciedad puede favorecer la aparición de moho, hongos y malos olores que terminan impregnándose en las prendas.

Por ese motivo, especialistas en limpieza recomiendan recurrir a un ingrediente económico y fácil de conseguir: el vinagre. Sin embargo, no todas las variedades son adecuadas para este uso y elegir la incorrecta podría no ofrecer los resultados esperados.

El mantenimiento de la lavadora es importante. Fuente iStock

¿Cuál es el mejor vinagre para usar en la lavadora?

De acuerdo con expertos en limpieza del hogar, el mejor vinagre para limpiar la lavadora es el vinagre concentrado y destilado, compuesto en gran parte por agua y una proporción de ácido acético que le permite actuar sobre la suciedad más difícil.

A diferencia de los vinagres utilizados en gastronomía, este producto no contiene colorantes ni aromas que puedan dejar residuos en el electrodoméstico. Por esa razón, es considerado una de las mejores alternativas para el mantenimiento de la lavadora. Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a eliminar restos de detergente acumulados.

Contribuye a desincrustar residuos difíciles de remover.

Tiene propiedades antibacterianas.

Ayuda a combatir la humedad y el moho.

Favorece la eliminación de malos olores.

Deja las superficies internas más limpias y brillantes.

¿Cómo utilizar el vinagre para limpiar la lavadora?

Los especialistas explican que este vinagre puede colocarse directamente en el interior de la lavadora para realizar una limpieza profunda. Su acción permite descalcificar ciertas zonas del electrodoméstico y eliminar residuos que suelen acumularse con el uso frecuente.

Cuál es el vinagre adecuado para la lavadora. Fuente iStock

Además, resulta especialmente útil para combatir la presencia de hongos y moho, dos de los problemas más comunes en lavadoras que permanecen cerradas durante largos períodos o trabajan en ambientes con mucha humedad. Aunque una de sus desventajas es el fuerte olor que desprende durante la limpieza, los expertos aseguran que su efectividad compensa esta característica. Una vez finalizado el proceso y ventilado el electrodoméstico, el aroma desaparece gradualmente.

Hay que decir que la limpieza periódica de la lavadora no solo ayuda a prolongar la vida útil del aparato, sino que también mejora los resultados de cada lavado. Cuando se acumulan residuos en el tambor o en las juntas de goma, la ropa puede adquirir olores desagradables e incluso perder parte de su frescura.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO