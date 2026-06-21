Junio cambia el panorama: Tamaulipas libre de sequía meteorológica

De acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía en México, con corte al 15 de junio de 2026, el 99.6 por ciento del territorio tamaulipeco se encuentra sin afectación por sequía

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las lluvias registradas durante la primera quincena de junio en prácticamente todas las regiones de Tamaulipas provocaron que la sequía meteorológica desapareciera casi por completo en el estado, dejando únicamente una mínima porción del territorio en condición anormalmente seca.

De acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía en México, con corte al 15 de junio de 2026, el 99.6 por ciento del territorio tamaulipeco se encuentra sin afectación por sequía, mientras que apenas el 0.4 por ciento permanece en condición anormalmente seca (D0), sin que exista presencia de sequía moderada, severa, extrema o excepcional.

Este pequeña parte de afectación, se ubica al oeste de Nuevo Laredo, pero existe la posibilidad qué pudiera desparecer para el corte final del mes con las lluvias que seguirán registrandose.

Así también, el informe establece que las precipitaciones generadas por la interacción de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos canales de baja presión, vaguadas, ondas tropicales e incluso la influencia indirecta de la tormenta tropical Boris, favorecieron lluvias por arriba del promedio en gran parte del país, particularmente en el norte, noreste y oriente de México.

Estas condiciones permitieron una importante recuperación hídrica en Tamaulipas, donde hace apenas unos meses amplias zonas enfrentaban problemas por déficit de lluvia y bajos niveles en presas y cuerpos de agua.

El reporte también revela que en el estado únicamente un municipio permanece catalogado como anormalmente seco, mientras que ninguno presenta condiciones de sequía en cualquiera de sus categorías.

La recuperación es aún más evidente al observar la región hidrológica del Golfo Norte, donde se ubica gran parte del territorio tamaulipeco, ya que el 98.2 por ciento de la superficie se encuentra libre de afectaciones por sequía, con apenas un 1.8 por ciento en condición anormalmente seca.

A nivel nacional, el Monitor de Sequía reportó que la superficie afectada por sequía moderada a severa se redujo a apenas 2.1 por ciento del territorio mexicano, además de que quedó eliminada la sequía extrema que persistía en algunas regiones del país desde finales de 2022.

La generalización de las lluvias durante junio permitió que Tamaulipas pasara de un escenario de preocupación por la falta de precipitaciones a uno de recuperación casi total, dejando al estado prácticamente libre de sequía meteorológica al inicio de la temporada de verano.