Limpian instalaciones de Cruz Roja Victoria

Un grupo de jóvenes e integrantes de la organización civil de voluntarios “Cazador” participaron en las labores de saneamiento

Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A casi tres meses del cierre de la Cruz Roja en la capital, este sábado voluntarios realizaron labores de limpieza y reacondicionamiento para reabrir sus instalaciones.

Muy temprano, un grupo de jóvenes llegó a las oficinas para sacar equipo y herramientas e iniciar una intensa jornada de limpieza. Minutos más tarde, integrantes de la organización civil de voluntarios “Cazador” se sumaron a la causa e hicieron menos pesadas las labores de los adolescentes.

Las oficinas y el área médica de la Cruz Roja cerraron a mediados de marzo de este año, después de que la coordinación nacional declaró que se encontraba en bancarrota, al igual que otras bases del estado. La situación afectó a más de un centenar de trabajadores, entre socorristas y personal administrativo.

Sin embargo, luego de que se le exigió la renuncia a Carlos Freaner Figueroa como presidente nacional de la Cruz Roja y su lugar lo tomó Eduardo de Agüero Le Duc, se iniciaron los trámites para reabrirla. Se tiene previsto que las oficinas empiecen a funcionar a finales de junio o principios de julio.

Trascendió que la delegación estatal ya no correrá a cargo de Ciudad Victoria, pues empresarios y otras autoridades de la zona sur de Tamaulipas decidieron asumir la responsabilidad, mientras que Victoria se convertiría en una base. Ya se invitó a dos médicos para que atiendan a la población de manera desinteresada; la próxima semana realizarán un arqueo para conocer el equipo médico y los medicamentos disponibles. Además, se procederá a rehabilitar tres ambulancias a fin de que brinden atención en la ciudad.