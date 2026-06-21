Localizan con vida en Reynosa a joven reportada como desaparecida en Tampico

La joven ingresó desorientada a un establecimiento comercial de la ciudad fronteriza, donde únicamente logró proporcionar su nombre, situación que permitió iniciar las gestiones necesarias para confirmar su identidad

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Reyna Judith Mejía Escobar, de 23 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 13 de junio en Tampico, fue localizada con vida en un fraccionamiento de Reynosa, informaron fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con la información disponible, la joven ingresó desorientada a un establecimiento comercial de la ciudad fronteriza, donde únicamente logró proporcionar su nombre, situación que permitió iniciar las gestiones necesarias para confirmar su identidad.

La localización fue posible gracias a la difusión de la ficha de búsqueda emitida tras su desaparición, así como al apoyo de familiares y colectivos que colaboraron en la difusión de información para dar con su paradero.

Tras corroborar que se trataba de la joven buscada en el sur de Tamaulipas, habitantes del sector donde fue encontrada le brindaron resguardo mientras se realizaban los trámites para contactar a sus familiares.

Posteriormente, sus seres queridos acudieron a Reynosa para reunirse con ella y concluir el proceso de localización.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en las que Reyna Judith llegó a la ciudad fronteriza ni han proporcionado detalles adicionales sobre su estado de salud.

El caso había generado preocupación entre familiares, amigos y ciudadanos que participaron en la difusión de su búsqueda desde que se reportó su desaparición en Tampico.

La localización con vida de la joven representa un resultado positivo tras varios días de incertidumbre.