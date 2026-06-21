Mono escapa de zoológico de Mérida

La fuga de un mono capuchino movilizó a personal del Zoológico El Centenario de Mérida; el ejemplar fue capturado sin sufrir lesiones.

MÉRIDA, MÉXICO.- El Ayuntamiento de Mérida confirmó que la mañana de este domingo se escapó un ejemplar de mono capuchino copetón (Sapajus apella) de su jaula en el Parque Zoológico El Centenario, pero luego de casi tres horas de que huía por los árboles, lograron capturarlo mediante sedación.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:40 horas, durante las labores rutinarias de limpieza y mantenimiento realizadas en el área de primates.

Al detectarse la situación, el personal responsable notificó de inmediato a la coordinación operativa y al equipo médico veterinario, quienes activaron los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

Este domingo se escapó un ejemplar de mono capuchino copetón. Foto: Especial

No hubo riego para los visitantes

Como parte de las medidas de seguridad previstas, se mantuvieron cerrados los accesos al área del zoológico mientras se desarrollaban las labores de localización y contención del ejemplar. Debido a que el incidente ocurrió antes del horario de apertura al público, no fue necesario realizar evacuaciones ni se registró riesgo alguno para visitantes.

“La naturaleza arborícola y la gran agilidad de esta especie representaron parte importante en la prolongación de maniobras de rastreo y recuperación. En todo momento, las acciones implementadas tuvieron como prioridad salvaguardar la integridad física y el bienestar del ejemplar, así como la seguridad del personal participante”, precisó el municipio.

No fue necesario realizar evacuaciones ni se registró riesgo alguno para visitantes. Foto: Especial

El mono no sufrió daños

Gracias a la coordinación del equipo de guardanimales y médicos veterinarios, alrededor de las 10:30 horas se logró la captura segura del mono mediante contención farmacológica controlada. Posteriormente, la especie primate fue trasladada al área médica para su valoración y monitoreo, donde se reportó estable, sin lesiones y en buenas condiciones de salud.

Una vez concluida la intervención y verificada la seguridad de las instalaciones, se procedió a la reapertura del área del zoológico para el público. Hace unos días se registró un fuerte incidente en ese mismo zoológico, cuando varios perros ferales ingresaron en la noche y atacaron a venados y borregos, provocando la muerte de seis.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉIXCO