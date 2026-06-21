Mujer fallece luego de que un anuncio le cayó encima

De acuerdo con primeros reportes, se trataba de una mujer de entre 30 y 35 años de edad, a quien le cayó caído un anuncio perteneciente a una farmacia, perdiendo la vida en el lugar

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Una mujer perdió la vida este viernes en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, luego de que le cayó encima un anuncio panorámico, tras las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en la zona metropolitana de Monterrey.

El hecho ocurrió sobre la avenida Universidad, a la altura de la calle Ramón López Velarde, en la colonia Anáhuac, donde la víctima quedó tendida tras el impacto de la estructura.

De acuerdo con los primeros reportes, se trataba de una mujer de entre 30 y 35 años de edad, a quien le habría caído un anuncio perteneciente a una farmacia, perdiendo la vida en el lugar.

Elementos de auxilio y autoridades acudieron al sitio para acordonar el área y atender la emergencia, mientras se realizaban las labores correspondientes tras el incidente.

Las condiciones meteorológicas registradas durante la tarde incluyeron lluvias intensas y ráfagas de viento en distintos puntos del área metropolitana, lo que habría contribuido al desprendimiento de la estructura publicitaria.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR