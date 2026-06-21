PAN se juega su futuro

A dos semanas de la votación para renovar la dirigencia estatal, las candidatas Gloria Garza y Omeheira López coinciden en que el PAN necesita una reconstrucción profunda tras la derrota de 2022

Staff

Expreso-La Razón

El Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas entró en la etapa más álgida del proceso interno para la renovación de su dirigencia.

A 15 días de la votación a la que están convocados todos los militantes del partido, acusaciones cruzadas entre las dos planillas que se disputan el poder, han añadido tensión al procedimiento.

Todo ello, después de que la convocatoria, que conforme al calendario estatutario debió emitirse en torno a noviembre de 2025, fuera postergada por el entonces dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE), Luis René Cantú, quien se negó reiteradamente a emitirla hasta que el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul intervino para forzar su publicación.

En entrevistas exclusivas para EXPRESO, las dos candidatas, Gloria Garza y Omeheira López, advirtieron que el partido requiere una renovación total.

El actual proceso se inserta en un periodo de reacomodo prolongado para el panismo tamaulipeco, que perdió el gobierno estatal en la elección de 2022 tras varios sexenios al frente del Ejecutivo local.

Desde entonces, la estructura partidista ha operado sin el respaldo administrativo y de recursos que representa el control del aparato gubernamental, condición que ambas candidatas refirieron, desde distintos ángulos, como parte del deterioro organizativo que buscan revertir.

La dirigencia saliente, encabezada por Luis René Cantú, completó un periodo estatutario que, conforme al calendario ordinario del partido, debía concluir con la elección de su sucesor hacia finales de 2025. El retraso de siete meses ubicó al CDE tamaulipeco en un estatus prorrogado, situación que de acuerdo con los estatutos nacionales de Acción Nacional puede derivar en la intervención directa del Comité Ejecutivo Nacional cuando una dirigencia estatal omite convocar a elecciones en los plazos establecidos. Esa intervención fue la que finalmente destrabó el proceso en Tamaulipas.

El mecanismo de voto directo de la militancia para elegir dirigencias estatales corresponde a una modificación estatutaria de alcance nacional adoptada por el PAN en años recientes, que sustituyó en diversas entidades los esquemas previos de elección por convención de delegados o por consenso entre corrientes internas. Tamaulipas se incorpora a esa modalidad en el presente proceso, lo que ambas candidatas señalaron como un hecho inédito en la historia reciente del partido en el estado.

La revisión de las planillas registradas estuvo a cargo de la Comisión Electoral del Proceso (CEPE), órgano técnico responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos estatutarios de elegibilidad —entre ellos antigüedad como militante, ausencia de sanciones internas y cumplimiento del régimen de cuotas de género— antes de declarar la procedencia de cada fórmula. La instancia trabaja de manera coordinada con la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal, que funge como autoridad partidista local durante el periodo de transición entre dirigencias.

Tras concluir la etapa de revisión a cargo de la CEPE y de la Comisión Permanente del PAN estatal, se ratificó la procedencia de dos fórmulas para competir por la dirigencia.

Una está encabezada por la exmagistrada Omeheira López Reyna, quien busca la presidencia del CDE, acompañada por el exdiputado local Francisco Javier Garza de Coss en la candidatura a la secretaría general. La otra planilla lleva al frente a Gloria Garza Jiménez para la presidencia, complementada por el exsecretario general de Gobierno y excandidato a la gubernatura del estado, César Augusto Verástegui Ostos, conocido como «El Truko», en la secretaría general.

Ambas aspirantes a la presidencia comparten un antecedente como exmagistradas del Poder Judicial, condición que se reflejó en sus posicionamientos respecto a la reforma judicial impulsada a nivel federal.

Garza de Coss y Verástegui Ostos, por su parte, aportan a sus respectivas fórmulas trayectoria en cargos de representación popular y de gobierno.