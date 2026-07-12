Alerta por nuevo pulso de polvo del Sáhara en Tamaulipas

Las concentraciones de partículas serán de moderadas a altas sobre la Península de Yucatán, la región del Golfo de México y los estados del noreste

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Un nuevo y significativo pulso de polvo proveniente del desierto del Sahara comenzará a afectar territorio mexicano a partir de este domingo y se mantendrá hasta el martes, con impactos más notorios en la Vertiente del Golfo y el noreste del país, donde se ubica Tamaulipas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las concentraciones de partículas serán de moderadas a altas sobre la Península de Yucatán, la región del Golfo de México y los estados del noreste, por lo que Tamaulipas se encontrará entre las entidades con mayor influencia de este fenómeno atmosférico.

La imagen de pronóstico muestra una extensa nube de polvo cruzando el Golfo de México y cubriendo gran parte del sureste, oriente y noreste del país y los tonos claros y amarillentos sobre la región indican una mayor concentración de partículas suspendidas en la atmósfera, mientras que las corrientes de viento favorecerán su desplazamiento hacia territorio tamaulipeco durante las próximas horas.

Entre los principales efectos esperados en Tamaulipas destacan cielos con apariencia brumosa o ligeramente opaca, reducción de la visibilidad en algunos sectores y una disminución en la cobertura de lluvias. Sin embargo, los especialistas advierten que las precipitaciones que logren desarrollarse podrían presentarse de forma localizada con intensidad fuerte, acompañadas de rachas de viento y posible caída de granizo.

Además, la presencia del polvo sahariano favorecerá periodos más prolongados de radiación solar y menor nubosidad, condiciones que podrían generar ambientes más cálidos durante el día.

Al mismo tiempo, en algunas regiones del Altiplano mexicano se prevén noches y madrugadas más frescas debido a la menor presencia de humedad en la atmósfera.

En Tamaulipas, municipios de la zona sur, centro y norte podrían percibir con mayor claridad la llegada de esta masa de polvo entre este domingo y el martes, especialmente en áreas cercanas al litoral del Golfo de México.

Autoridades y expertos recomiendan a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños limitar actividades al aire libre durante los periodos de mayor concentración de partículas, así como mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos y reportes de calidad del aire.

El fenómeno forma parte de los pulsos estacionales de polvo del Sahara que cada año atraviesan el océano Atlántico y alcanzan el Caribe, Centroamérica y México, influyendo temporalmente en las condiciones atmosféricas de amplias regiones del país.