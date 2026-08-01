En agosto se reanuda pesca de camarón y róbalo en Tamaulipas

El levantamiento de estas vedas representa una noticia positiva para el sector pesquero estatal, ya que tanto el camarón como el róbalo forman parte de los productos marinos con mayor demanda entre los consumidores.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN

Dos de las especies más consumidas por las familias tamaulipecas durante la temporada de calor volverán a ser capturadas en aguas del Golfo de México a partir del próximo 16 de agosto, luego de que concluya el periodo de veda establecido por las autoridades pesqueras.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informó que en esa fecha se reanudará la captura de camarón en el Golfo de México y Mar Caribe, desde la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos, Veracruz.

Asimismo, comenzará nuevamente la pesca de róbalo en los litorales de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, permitiendo que ambas especies regresen a los mercados, centros de distribución y establecimientos dedicados a la venta de productos del mar.

El levantamiento de estas vedas representa una noticia positiva para el sector pesquero estatal, ya que tanto el camarón como el róbalo forman parte de los productos marinos con mayor demanda entre los consumidores, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando aumenta el consumo de platillos preparados con pescados y mariscos.

De acuerdo con la Conapesca, las vedas tienen como finalidad proteger los ciclos reproductivos de las especies y permitir la recuperación natural de las poblaciones, garantizando así la sostenibilidad de la actividad pesquera.

Las disposiciones fueron determinadas con base en estudios técnicos realizados por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), organismo encargado de evaluar el estado de los recursos pesqueros en el país.

Con la reapertura de la pesca de camarón y robalo, los pescadores tamaulipecos podrán retomar una de las actividades más importantes para la economía de las comunidades costeras, mientras que los consumidores tendrán nuevamente acceso a dos de los productos más apreciados de la gastronomía regional.