Marinos aportan nueva información relevante por huachicol fiscal

Seis integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) "aportaron testimonios que permiten contrastar versiones, precisar actuaciones y abrir nuevas líneas de análisis"

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La defensa del vicealmirante Roberto Farías Laguna aseguró que durante la diligencia realizada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), seis integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) «aportaron testimonios que permiten contrastar versiones, precisar actuaciones y abrir nuevas líneas de análisis» respecto de la organización dedicada al huachicol fiscal que involucra a elementos navales, empresarios, agentes aduanales y personal de aduanas.

En este caso la FGR identificó patios clandestinos y empresas fantasmas en los puertos del Golfo (Tampico-Altamira) y del Pacífico (Ensenada), así como rutas terrestres hacia las ciudades de Camargo, Jiménez, Torreón, Fresnillo, Aguascalientes y Piedras Negras, la ruta inicial que tuvieron los 10 millones de litros que se sustrajeron del buque Challenge Procyon, antes de ser descubierto el mayor tráfico ilegal de combustible utilizando buques de carga en marzo de 2025.

La FEMDO cumplió un mandamiento judicial y permitió que la defensa de los hermanos Farías Laguna entrevistara por más de 11 horas a seis de los siete elementos que habían sido citados.

La comparecencia se realizó por orden de la juez de Procesos Penales Federales en funciones de juez de Control del Poder Judicial de la Federación que lleva el caso a petición de la defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

El abogado Epigmenio Mendieta informó que «de los siete servidores públicos convocados, seis acudieron a rendir entrevista ministerial.

«Las declaraciones aportaron información que no figuraba en la carpeta de investigación y que resulta relevante para la estrategia jurídica de la defensa.

«El alcance de esos elementos será definido en las actuaciones que seguirán dentro del procedimiento».

Los marinos que comparecieron presuntamente tuvieron conocimiento de las acciones que realizaron integrantes de la red de corrupción que permitió el contrabando de millones de litros de combustible utilizando buques.

Los miembros navales forman parte del personal que laboró en la Oficialía Mayor y en la Aduana de Hermosillo, Sonora, y presuntamente realizaron declaraciones ante el Ministerio Publico Federal, y que permitirían esclarecer cómo operaba la red de corrupción que la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que involucró a dos sobrinos políticos del ex secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán.