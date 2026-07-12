Alumna denuncia presuntas injusticias durante discurso de graduación

La estudiante sostuvo que su paso por la secundaria estuvo marcado por situaciones que atribuyó a diferencias entre autoridades escolares y su madre

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Una alumna acusó presuntas represalias, hostigamiento y abuso de autoridad por parte de directivos y docentes del plantel durante la ceremonia de graduación de la telesecundaria Benjamin S. Peña Rodríguez , de La Pedrera, en Altamira.

En su intervención recordó que, al concluir una etapa, «uno descubre que no extraña los grandes eventos, sino las cosas más simples. Entrar al salón de siempre, escuchar el timbre del receso o reírse por situaciones que solo nosotros entendíamos».

Sin embargo, el tono cambió al agradecer a su madre, Yesenia a quien reconoció por respaldarla durante los conflictos que, aseguró, enfrentó en la escuela.

«Gracias porque viste por mí incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Por enseñarme que defender lo que uno considera justo requiere valentía y que alzar la voz con respeto nunca debe dar vergüenza», expresó.

La estudiante sostuvo que su paso por la secundaria estuvo marcado por situaciones que atribuyó a diferencias entre autoridades escolares y su madre.

«Lamentablemente mi camino no fue fácil. Viví injusticias directas por los conflictos de adultos hacia mi madre. Desde dejar a mi grupo sin maestro, hasta excluirme injustamente de la escolta», afirmó.

También aseguró que enfrentó obstáculos para participar en concursos académicos.

«En segundo grado se me obstaculizó en el concurso de oratoria, dándome solo tres días para prepararme. Aun así, obtuve el segundo lugar en nivel de zona escolar», dijo.

Añadió que en tercer grado «la historia se repitió bajo la falsa excusa de que los terceros no podían participar. Se nos prohibió concursar en oratoria, escoltas y reuniones, contradiciendo las normas oficiales».

En otra parte de su discurso responsabilizó directamente al director del plantel.

«Solo por una cuestión personal del director en mi contra, en contra de mi madre», señaló.

Asimismo, cuestionó el actuar de algunos docentes al expresar:

«¿Cómo es posible que este tipo de docentes vaya a formar a las siguientes generaciones? Es muy triste ver a profesionales rebajarse a seguir instrucciones superiores solo para quedar bien con el director».

La joven concluyó con un mensaje dirigido a sus compañeros, al exhortarlos a no permitir que nadie menosprecie su valor.

«Nunca permitan que nadie les haga creer que valen menos de lo que realmente valen. Defiendan siempre sus principios, su dignidad y aquello que saben que es correcto», manifestó.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una postura pública por parte del director del plantel, de los docentes mencionados o de las autoridades educativas respecto a los señalamientos realizados durante la ceremonia de graduación.