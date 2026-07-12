Crece infraestructura eléctrica en Tampico; CFE ampliará capacidad para reducir apagones en la zona dorada

El secretario de Obras Públicas de Tampico, Rogelio Ontiveros Arredondo, informó que este proyecto forma parte de la planeación a futuro de la empresa para fortalecer el suministro eléctrico en uno de los sectores con mayor desarrollo urbano y comercial

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta ampliar su capacidad instalada en la zona dorada de Tampico mediante la construcción de nuevas subestaciones eléctricas, con el objetivo de atender el crecimiento de la demanda y disminuir los apagones o cortes de energía en la ciudad.

El secretario de Obras Públicas de Tampico, Rogelio Ontiveros Arredondo, informó que este proyecto forma parte de la planeación a futuro de la empresa para fortalecer el suministro eléctrico en uno de los sectores con mayor desarrollo urbano y comercial.

«Hasta donde yo entiendo, nos han platicado en las reuniones que hemos tenido, están en un plan de crecimiento a futuro en la llamada zona dorada, prevén ahí alta demanda de energía eléctrica en el futuro. Por supuesto que sí, si están pensando en incrementar su capacidad instalada deberían disminuir los apagones o los cortes que tienen»

El funcionario explicó que la CFE ya habría adquirido uno o dos predios donde se instalarán subestaciones de última generación, aunque dijo que concretarlas dependerá de la disponibilidad presupuestal de la empresa.

«Adquirieron uno o dos predios para instalar subestaciones de última generación. El terreno creo ya lo compraron; el proyecto ellos tienen sus partidas presupuestales anuales, si no entraron este año sería el año que entra. Tienen planeación a futuro del crecimiento para tener más capacidad de energía eléctrica en diferentes zonas de la ciudad»

Ontiveros Arredondo indicó que el Ayuntamiento mantiene coordinación permanente con la CFE, principalmente cuando se programan suspensiones del servicio eléctrico en el primer cuadro de la ciudad, a fin de minimizar las afectaciones a la población.

Indicó que la empresa notifica previamente los trabajos que requieren excavaciones o intervenciones en la vía pública, mientras que la Secretaría de Obras Públicas se encarga de otorgar las licencias correspondientes para la demolición y reposición de pavimento o banquetas necesarias durante la edificación de las obras.