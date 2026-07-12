Hombre termina lesionado al caer de una altura de tres metros en una iglesia

Por Benigno Solís
Expreso-La Razón
ALTAMIRA, TAM.- Un sexagenario sufrió graves lesiones, luego de caer de una altura de tres metros, mientras trabajaba en una iglesia.
Tras el accidente, fue trasladado a un hospital de Madero donde permanece internado.
Fue en una parroquia de la colonia Lomas de Miralta de Altamira donde sucedió el incidente.
En ese sitio, el hombre de 64 años se encontraba efectuando trabajos como voluntario.
Mientras colocaba una lámina en el templo, la persona perdió el equilibrio para después caer al suelo desde una altura aproximada de tres metros.
Resultó con lesiones craneales y una pierna lesionada.
Fue llevado de emergencia al Hospital del IMSS en ciudad Madero en el cual se encuentra internado.
Elementos de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio a tomar conocimiento de lo sucedido.