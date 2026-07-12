Modernizan Hospital Psiquiátrico de Tampico para fortalecer la atención a pacientes

Los trabajos incluyen la sustitución total de la red hidrosanitaria, lo que hizo necesarias modificaciones en pisos, retiro de plafones entre otras cosas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El Hospital Psiquiátrico de Tampico se moderniza para mejorar la atención médica y las condiciones de seguridad para las y los pacientes, mediante una rehabilitación integral con una inversión de 42 millones de pesos, informó el director del nosocomio, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño.

El funcionario federal en Tamaulipas explicó que los trabajos incluyen la sustitución total de la red hidrosanitaria, lo que hizo necesarias modificaciones en pisos, retiro de plafones para instalar nueva infraestructura, además del reordenamiento de distintas áreas para hacer más eficiente la operación del hospital.

«Se está realizando una rehabilitación muy importante del hospital con una inversión cercana a los 42 millones de pesos. Se sustituyó por completo la red hidrosanitaria y también se está haciendo un reordenamiento de diversas áreas para mejorar su funcionamiento»

Rodríguez Avendaño dijo que el hospital cuenta con capacidad para atender a 60 pacientes hospitalizados y dispone de 10 camas en el área de urgencias, por lo que estas adecuaciones permitirán ofrecer espacios más dignos y funcionales para personas con trastornos mentales en fases agudas y subagudas.

En cuanto a pacientes que no cuentan con familiares o una red de apoyo, aclaró que el Hospital Psiquiátrico no puede operar como un albergue permanente, ya que su función es brindar atención médica especializada hasta lograr su estabilización.

«Nuestra función es atender al paciente durante la etapa aguda o subaguda de su enfermedad. Una vez que se encuentra compensado, el hospital ya no puede mantenerlo de manera permanente»

Expresó el Gobierno de Tamaulipas analiza la creación de albergues regionales para personas con enfermedades mentales compensadas que carecen de apoyo familiar, con el propósito de ofrecerles una alternativa de asistencia social una vez concluido su tratamiento.

«Se está valorando la creación de albergues regionales para estos pacientes compensados que no tienen una red de apoyo, a fin de brindarles un espacio adecuado cuando ya no requieren hospitalización», concluyó.