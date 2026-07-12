Muere conocido paletero tras ser atropellado cuando regresaba a su casa en Pueblo Viejo

La víctima regresaba a su domicilio después de una jornada de trabajo en el área conocida como Bosque de las Hadas, donde diariamente ofrecía sus productos.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

Un hombre conocido por vender paletas en la colonia Nuevo Progreso perdió la vida la noche del sábado luego de ser atropellado por una camioneta, presuntamente conducida a exceso de velocidad, en la congregación Primero de Mayo, municipio de Pueblo Viejo, Veracruz.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Primero de Mayo y Pablo Páramo, cuando la víctima regresaba a su domicilio después de una jornada de trabajo en el área conocida como Bosque de las Hadas, donde diariamente ofrecía sus productos.

De acuerdo con vecinos, el comerciante estaba a pocos minutos de llegar a su hogar cuando fue embestido. Minutos después arribó su esposa al lugar, quien rompió en llanto al confirmar el fallecimiento de su esposo.

Habitantes del sector lamentaron la muerte del paletero, a quien describieron como un hombre trabajador, de origen humilde, que se ganaba la vida recorriendo las calles para sostener a su familia.

Autoridades correspondientes acudieron al sitio para realizar las diligencias de ley, integrar la carpeta de investigación y determinar cómo ocurrió el accidente, así como la responsabilidad del conductor involucrado.