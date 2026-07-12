Tamaulipas alcanza histórico 100% sin sequía

El reporte atribuye la mejoría a las lluvias registradas durante la segunda quincena de junio

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Las lluvias que han acompañado desde antes del inicio de la temporada de ciclones y ondas tropicales han dejado resultados positivos para Tamaulipas, que al cierre de junio se posicionó como una de las entidades del país sin afectaciones por sequía ni condiciones anormalmente secas.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 30 de junio de 2026, el 100 por ciento del territorio tamaulipeco se encuentra sin afectación, convirtiéndose en una de las entidades con mejores condiciones hídricas del país.

El reporte atribuye la mejoría a las lluvias registradas durante la segunda quincena de junio, impulsadas por la presencia de circulaciones ciclónicas en niveles medios de la atmósfera, canales de baja presión, cinco ondas tropicales y vaguadas en altura, fenómenos que favorecieron precipitaciones por arriba del promedio en distintas regiones del país.

Los beneficios son evidentes. Actualmente Tamaulipas no presenta áreas anormalmente secas (D0) ni regiones con sequía moderada, severa, extrema o excepcional, lo que refleja una recuperación importante en comparación con los escenarios de estrés hídrico que enfrentó la entidad en años anteriores.

Además, el informe señala que ninguno de los municipios tamaulipecos registra algún nivel de sequía, una noticia alentadora para productores agrícolas, ganaderos y organismos operadores de agua que dependen de la recuperación de presas, ríos y acuíferos.

La recuperación hídrica también fortalece las expectativas para el ciclo agrícola de temporal y brinda un respiro a las comunidades que durante los últimos años enfrentaron restricciones y preocupaciones por la escasez de agua.

Mientras algunas entidades del norte del país aún mantienen zonas con sequía moderada y severa, Tamaulipas destaca por haber recuperado completamente sus condiciones de humedad gracias a una temporada de lluvias que, hasta ahora, ha resultado altamente favorable.