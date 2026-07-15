Sheinbaum reitera exigencia de extradición para Cabeza de Vaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que Francisco García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas, es prófugo de la justicia e insistió en que el Gobierno de México ha solicitado formalmente su extradición ante Estados Unidos

Agencias

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Presidenta insistió en que el ex Gobernador de Tamaulipas es prófugo de la justicia y advirtió que la orden de aprehensión en su contra procedería si regresará a México; Estados Unidos mantiene congelada la solicitud desde hace dos años.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que Francisco García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas, es prófugo de la justicia e insistió en que el Gobierno de México ha solicitado formalmente su extradición ante Estados Unidos, país donde reside el ex mandatario estatal.

«Tiene doble nacionalidad. Es ciudadano mexicano y ciudadano estadounidense, vive en Estados Unidos. México ha pedido su extradición, dado que recientemente la corte resolvió que no era procedente un amparo que él había promovido nuevamente, y se está pidiendo su extradición y no ha habido esa respuesta por parte del Gobierno de Estados Unidos», aseguró la mandataria en conferencia.

Al ser cuestionada sobre si la Fiscalía General de la República continúa con el proceso judicial, Sheinbaum confirmó que sí y precisó que el recurso de amparo promovido por Cabeza de Vaca ya fue desechado. «Sigue el proceso, es decir, ya está, ya no procede el amparo», afirmó.

La Presidenta explicó que la orden de aprehensión girada en su momento contra el ex Gobernador solo podría ejecutarse si éste se encontrara en territorio mexicano. «Si estuviera en México, pues ya procedería la orden de aprehensión que fue solicitada en su momento al juez, pero vive en Estados Unidos», señaló, y aprovechó para lanzar una advertencia dirigida a cualquier fuerza política que considerara impulsar una candidatura para el ex mandatario: «Por eso digo: ‘No me ayudes, compadre’, en el caso de quien se quiera promover para alguna candidatura. Porque es un hombre que está buscado por la ley».

Estados Unidos mantiene congelada desde hace dos años la solicitud del Gobierno mexicano para la detención provisional con fines de extradición del ex Gobernador de Tamaulipas. El 25 de abril de 2024, la Cancillería informó a la justicia federal que ya había tramitado la solicitud de detención para su extradición y que las autoridades estadounidenses tenían el requerimiento bajo «estudio». El caso, hasta ahora, no ha llegado ante una Corte Federal en ese país.