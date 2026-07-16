La confianza también se administra

FINANZAS FAMILIARES/ANGÉLICA GONZÁLEZ LÓPEZ

Cada mes se publica un indicador que en muchas ocasiones suele pasar desapercibido para la mayoría de las personas: el Indicador de Confianza del Consumidor. A primera vista parecen una serie de cifras económicas dentro de un conjunto estadístico; sin embargo, pocas variables reflejan de manera tan directa el estado de ánimo económico de los hogares mexicanos.

Primeramente, la confianza del consumidor no mide cuánto dinero tiene las familias, sino cómo perciben su situación económica actual y futura. En otras palabras, busca responder una simple pregunta: ¿las personas creen que es un buen momento para gastar, ahorrar o invertir?

Y, para responder esta pregunta se deben considerar una serie de factores. Desde la perspectiva macroeconómica, el consumo privado constituye uno de los componentes más importantes de la demanda agregada y, por tanto, del crecimiento económico. La corriente keynesiana sostenía que las decisiones de consumo no dependen exclusivamente del ingreso disponible, sino también de las expectativas que las familias tienen sobre el futuro. Esto es de gran relevancia, ya que cuando existe incertidumbre respecto al empleo, la inflación o la actividad económica, los hogares tienden a modificar su comportamiento financiero incluso antes de que su ingreso cambie.

Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) muestran precisamente este contraste. En junio de 2026, el indicador su ubicó en 43.8 puntos, con un incremento mensual de 0.4 puntos; sin embargo, en comparación con el mismo mes del año anterior permaneció 1.8 puntos por debajo. Es decir, existe una ligera recuperación respecto al mes previo, pero las familias aún mantienen una percepción menos optimista que hace un año.

Este comportamiento resulta particularmente interesante porque revela que la confianza no evoluciona al mismo ritmo que otros indicadores económicos. Una inflación moderada o un mercado laboral relativamente estable no garantiza que las familias se sientan seguras para realizar compras importantes. Esto significa que las expectativas de los individuos también influyen.

De hecho, uno de los componentes con mayor crecimiento durante junio fue la percepción sobre la situación económica actual del propio hogar, mientras que las expectativas económicas familiares para los siguientes doce meses registraron una disminución. Esta aparente contradicción refleja que muchas personas consideran que hoy están ligeramente mejor que hace un año, pero mantienen reservas sobre lo que podría ocurrir en el futuro. Y, esta percepción tiene efectos inmediatos sobre las finanzas familiares.

Cuando aumenta la incertidumbre, los hogares suelen posponer decisiones que implican compromisos financieros de largo plazo, como la compra de un automóvil, la adquisición de una vivienda o la remodelación del hogar puesto que ahora dejan de ser prioridades para concentrarse en cubrir gastos esenciales y fortalecer el ahorro preventivo. No se trata necesariamente de una falta de capacidad económica, sino de una estrategia racional frente a un entorno cuya evolución resulta incierta.

Por ello, la confianza del consumidor también funciona como un termómetro anticipado del consumo privado. Si las familias perciben que las condiciones económicas mejorarán, aumenta la posibilidad de realizar compras de bienes duraderos. En cambio, cuando prevalece el pesimismo, el consumo se concentra en alimentos, transporte, vivienda y otros bienes indispensables, reduciendo el gasto en artículos que pueden esperar.

Desde la perspectiva de las finanzas familiares, este escenario ofrece una enseñanza importante: las decisiones económicas no deberían depender únicamente del estado de ánimo colectivo. Es natural que las noticias sobre inflación, crecimiento económico o incertidumbre internacional influyan en la percepción de las familias. Sin embargo, construir un patrimonio sólido requiere diferenciar entre las condiciones generales de la economía y la situación financiera particular de cada hogar. Por lo que tomar decisiones exclusivamente con base en el optimismo o el pesimismo del momento puede conducir tanto al sobreendeudamiento en épocas de euforia como a dejar pasar oportunidades de inversión durante periodos de incertidumbre.

La mejor estrategia consiste en utilizar la confianza como una fuente adicional de información, pero no como el único criterio para decidir. Elaborar un presupuesto, mantener un fondo para emergencias, evitar deudas innecesarias y evaluar cuidadosamente las compras de largo plazo siguen siendo prácticas válidas independientemente del ciclo económico.

Recuerda que, la economía se mueve por cifras, pero también por expectativas. Por lo que, la confianza del consumidor nos recuerda que las decisiones financieras comienzan mucho antes de abrir la cartera: empieza en la percepción que tenemos sobre nuestro futuro.