Lleva a Tamaulipas a LCDLF

Con su incorporación al programa, Moisés Peñaloza buscará ganarse el respaldo del público y demostrar su personalidad dentro de la casa más famosa de México

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El tampiqueño Moisés Peñaloza fue confirmado como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México, oportunidad que calificó como el cumplimiento de uno de sus grandes sueños y que aprovechará para poner en alto el nombre de su ciudad natal.

Durante una rueda de prensa realizada este martes en Tampico, el también modelo y actor compartió parte de la historia que lo llevó a abrirse camino en la televisión nacional.

Recordó que fue estudiante de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, antes de comenzar su trayectoria dentro de los medios de comunicación.

Peñaloza relató que ingresó a Televisa para realizar su servicio social y que sus primeras actividades se desarrollaron detrás de las cámaras, apoyando al personal técnico de la empresa.

“Anduve jalando cables”, expresó al explicar que comenzó desde abajo y aprendió diferentes funciones dentro de la televisora.

El tampiqueño destacó que aquella experiencia fortaleció su deseo de formar parte del medio artístico, por lo que continuó preparándose y buscando oportunidades.

Tras años de esfuerzo y perseverancia, aseguró que su ingreso al reconocido programa representa la realización de una meta personal: “Cumplí mi sueño”, manifestó.

Moysés Peñaloza señaló que no olvidará sus raíces durante su permanencia en el reality, pues considera que su participación también representa a la zona sur de Tamaulipas.

“Voy a gritar el nombre de Tampico en La Casa de los Famosos”, afirmó ante los representantes de los medios de comunicación.

Con su incorporación al programa, Moisés Peñaloza buscará ganarse el respaldo del público y demostrar su personalidad dentro de la casa más famosa de México.

Su historia, que comenzó como estudiante del Tecnológico de Ciudad Madero y realizando labores técnicas en Televisa, alcanza ahora uno de los escaparates de mayor proyección de la televisión nacional.