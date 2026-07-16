Muere mujer al volcar por una ponchadura

Al perder el control, la unidad maromeó fuera de la carretera y acabó estrellándose contra un mezquite con el fatal desenlace

Staff

Expreso – La Razón

Una mujer perdió la vida y otra resultó lesionada luego de la volcadura de una camioneta RAM roja con placas de Texas, registrada este miércoles en el kilómetro 56 de la carretera Victoria–Matamoros, en el municipio de Padilla.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba de norte a sur, procedente de Reynosa con destino a Ciudad Mante, cuando presuntamente sufrió el estallido de una llanta. Esto provocó que el conductor perdiera el control, saliera de la carretera y diera varias volteretas hasta terminar incrustada contra un mezquite entre la maleza.

En la camioneta viajaban dos mujeres, quienes quedaron prensadas entre los fierros retorcidos. Una de ellas fue rescatada con vida, consciente y con diversas lesiones, por lo que fue trasladada para recibir atención médica. La segunda ocupante quedó atrapada dentro de la unidad y, pese a la intervención de los cuerpos de emergencia, fue localizada sin signos vitales.

Al lugar acudieron paramédicos del CRUM, elementos de Protección Civil del Estado y de Padilla, así como personal de la Guardia Estatal y Guardia Nacional, quienes aseguraron el área y tomaron conocimiento de los hechos.

Peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones que permitan confirmar las causas del accidente. La circulación en la zona se vio afectada durante varias horas.