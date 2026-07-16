Se atrincheran y frenan embargo

Empleados del Casino Winner impidieron durante siete horas la ejecución de un embargo derivado de un litigio civil, al argumentar que la empresa les adeuda hasta cuatro quincenas de salario

Jesús Berlanga

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORA, TAM.- Después de 7 horas de tensión y una refriega con autoridades de seguridad, cientos de trabajadores del Casino Winner quienes argumentaron incumplimiento en el pago de sus salarios, impidieron un embargo que se pretendía llevar a cabo al negocio por un litigio civil.

“Respecto de las diligencias que actualmente se realizan en un inmueble donde opera un casino en Ciudad Victoria, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas precisa que estas acciones derivan de un litigio civil entre particulares relacionado con la terminación de un contrato de arrendamiento y se llevan a cabo en cumplimiento de un mandato emitido por una autoridad jurisdiccional federal”, informó esa dependencia.

El embargo se pretendió cumplir desde las 8:00 horas de este miércoles en las instalaciones del Casino Winner, ubicado en la avenida Tamaulipas y Montes Altos, pero los 200 trabajadores aproximadamente lo impidieron.

A las 3 de la tarde se declaró suspendido el intento ante la falta de seguridad para el Actuario encargado de la intervención.

Los 80 policías de la Guardia Estatal enviados en 21 patrullas para garantizar que no fuera interrumpida la medida judicial eran superados en número por los trabajadores y se decidió no provocar un choque violento con ellos.

El actuario, quien no proporcionó su nombre, inició la diligencia y al mismo tiempo empezaron a llegar los empleados. Como iba en aumento el número de trabajadores se pidió una patrulla tras otra hasta sumar 21 unidades para resguardar al funcionario y su equipo.

Se pretendía usar maquinaria pesada para irrumpir en las instalaciones. Y hasta se mandó traer un soldador quien con su soplete empezó a cortar las varillas del barandal que resguarda el espacio de diversión.

Los empleados lo atacaron con botellas de agua hasta mojarlo y lograron así que detuviera su trabajo, además de dañarle su herramienta para desoldar acero.

La autoridades insistieron en entrar y poco después de la 1 de tarde llamaron a otro herrero quien llegó con un equipo de mayor capacidad. Lanzó una cadena por encima del barandal, pues su plan era amarrarlo y que el traxcavo lo estirara para derribarlo.

Pero los trabajadores tomaron la punta que cayó al interior y se la arrebataron.

A las 2:15 de la tarde las autoridades judiciales finalmente lograron ingresar al estacionamiento, desde un costado sin barandal colindante con una agencia de automóviles.

Los trabajadores los recibieron con extintores que accionaron contra ellos, los rociaron con el polvo químico seco que combate el fuego e intercambiaron golpes.

A los agentes de la Guardia Estatal quienes se protegían con sus escudos de acrílico, les lanzaron piedras y botellas. Los oficiales se defendieron y algunas personas cayeron al suelo pero no hubo detenidos.

Una vez adentro las autoridades, los trabajadores se preocuparon porque no ingresaran al área de juegos; al mismo tiempo el traxcavo derribó el barandal paralelo a la banqueta de la avenida Tamaulipas.

Cuando estaban tumbando la barda perimetral del casino retiraron un trailer, lo que permitió el ingreso de las 21 patrullas.

Una hora antes, un abogado que se dijo representante del Casino Winner, se apostó frente a los agentes antimotines para evitar que quitaran el barandal. Fue arrestado por desacato a la autoridad y entorpecer las labores del embargo.

A las 3 de la tarde después de que se retiró el Actuario, sus auxiliares y los policías, caminando regresó el abogado.

Los trabajadores dijeron que la empresa les adeudaba salarios de hasta 4 quincenas y que si embargaban los bienes del casino sería más difícil que les cubrieran sus pagos.

La fecha del embargo se cambió y se llevará a cabo hasta que haya suficientes medidas de seguridad.