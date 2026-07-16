Tamaulipas se prepara para un fin de semana de calor y viento

Persistirá un ambiente muy caluroso y bochornoso en gran parte del estado, acompañado de un índice de radiación ultravioleta de muy alto a extremo

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Las condiciones de calor intenso, ambiente bochornoso y presencia de viento que se pronostican para el cierre de esta semana hábil en Tamaulipas podrían mantenerse de manera similar durante el próximo fin de semana, justo antes del inicio del periodo vacacional de verano, de acuerdo con la perspectiva emitida por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La dependencia informó que persistirá un ambiente muy caluroso y bochornoso en gran parte del estado, acompañado de un índice de radiación ultravioleta de muy alto a extremo, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones durante las horas de mayor intensidad solar.

En su anuncio, recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse bien hidratado, utilizar protector solar y vestir ropa ligera para reducir los efectos de las altas temperaturas.

En la zona costera, durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas en algunos destinos turísticos.

Asimismo, continuará el evento de “Surada”, con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en municipios del litoral tamaulipeco.

Según el reporte oficial, las playas del estado mantendrán temperaturas cálidas con máximas cercanas a los 29 y 30 grados centígrados y se desgloza de la siguiente manera:

En Playa Bagdad se prevén temperaturas de entre 26 y 30 grados, con oleaje de 0.5 a 2.5 metros y probabilidad de lluvia. Mientras tanto, en Playa La Pesca, Barra del Tordo, Miramar y Tesoro, los valores oscilarán entre 25 y 29 grados, con oleaje estimado de 1 a 3 metros.

En los destinos turísticos del interior, la Reserva de la Biosfera El Cielo registrará temperaturas de 18 a 26 grados centígrados, con condiciones favorables para lluvias aisladas.

Por su parte, Los Troncones, en Victoria, alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados, con cielo parcialmente nublado.

La temperatura más elevada se espera en la zona de la presa Vicente Guerrero, donde el termómetro podría llegar hasta los 34 grados centígrados, con mínima de 25 grados, además de viento y posibilidad de precipitaciones ligeras.

Por último, Protección Civil reiteró el llamado a atender las indicaciones de las autoridades y de los guardavidas en las playas, así como evitar ingresar al mar en caso de condiciones adversas derivadas del viento o el oleaje elevado, especialmente ante la expectativa de una mayor afluencia de visitantes por el próximo inicio de las vacaciones de verano.