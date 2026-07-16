Winner Casino amanece tomado por empleados

El día de ayer acudió un actuario para realizar un embargo derivado de una demanda civil, sin embargo hubo resistencia por parte de empleados que incluso lo sacaron a la calle

Por Jesús Berlanga

Ciudad Victoria.- A 24 horas de haber sido noticia nacional el Winner Casino de ciudad Victoria tras un embargo fallido ahora amaneció con lonas colgadas por empleados que tomaron las instalaciones como huelga laboral.

El día de ayer acudió un actuario para realizar un embargo derivado de una demanda civil, sin embargo hubo resistencia por parte de empleados que incluso lo sacaron a la calle.

Tras la resistencia y amenaza de agresión hacia el empleado del Poder Judicial, solicitó la presencia de elementos de la Guardia Estatal, arribando cerca de 100 elementos en 21 patrullas.

Alrededor de las 14:00 horas se logró ingresar con el uso de la fuerza, llegando incluso a los golpes tras la intensa resistencia de los empleados que argumentaban tener adeudos salariales y por ello no iban a permitir que la autoridad embargara lo que decían, «era de ellos».

Finalmente alrededor de las 15:00 horas se decidió no proceder con el embargo debido a la falta de garantías de seguridad para el personal del Poder Judicial.

Hoy por la mañana el Casino amaneció bloqueado con traileres, cerrado, con lonas colgadas por huelga laboral, con el barandal reinstalado en su lugar, y con barda nueva por un costado.

Los empleados manifiestan que no se moverán hasta que se les paguen los salarios pendientes, que van desde tres quincenas, hasta tres meses, según lo mencionado por ellos mismos.