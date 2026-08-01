La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga a una mujer por la muerte de su esposo

Paramédicos de la unidad 020 del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga a una mujer por la muerte de su esposo, un médico dentista y docente, en hechos ocurridos la mañana del viernes en el fraccionamiento Fovissste.

El crimen fue reportado alrededor de las 06:00 horas, cuando la Guardia Estatal recibió una llamada de emergencia y se trasladó a un domicilio ubicado en la calle Oaxaca número 22.

Al confirmar la situación, los oficiales solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de la unidad 020 del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Eloy Cuauhtémoc Salinas Silva, de aproximadamente 57 años, médico dentista y catedrático de la Escuela Normal de Educadoras.

Este mismo día (sábado), la institución educativa publicó un mensaje de condolencias para la familia a través de sus redes sociales.

En el sitio, los oficiales estatales dieron aviso a la Unidad General de Investigación, cuyos agentes detuvieron a Victoria Ixil “N”, esposa de la víctima, como parte de las primeras pesquisas.

La detención se debe a que el hombre presenta posibles estrangulamiento.

De acuerdo con información extraoficial, vecinos habrían reportado una fuerte discusión antes del hallazgo, versión que la policía investiga.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia no ha emitido información oficial sobre el caso, por lo que se desconocen los avances de la investigación y la situación jurídica de la detenida a la cual, en breve se le vencerá el término en cuanto a formalizarle una acusación por asesinato.