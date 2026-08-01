Asesinan a encargada de ‘capilla de la muerte’ en Victoria; tenía 61 años

De acuerdo con vecinos, la mujer salió corriendo de la capilla pidiendo auxilio mientras se tocaba el vientre.

Por Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Blanca “L”, de 61 años y encargada de la “capilla de la muerte” en la colonia Solidaridad, falleció en el Hospital General a causa de una herida de arma blanca en el abdomen, luego de ser atacada en ese lugar.

De acuerdo con vecinos, la mujer salió corriendo de la capilla pidiendo auxilio mientras se tocaba el vientre.

Ante la urgencia, los propios habitantes decidieron trasladarla al hospital, donde perdió la vida alrededor de las 20:00 horas.

El ataque ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle República de Belice, entre avenida México y República de Chile, segunda etapa de la colonia Solidaridad.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayor información sobre el móvil o si hay detenidos.

Elementos de la Unidad General de Investigación al saber de su raya, cimiento acudieron al santuario, resguardaron el perímetro y procedieron a recabar indicios tanto en la capilla como en un domicilio situado en el segundo piso del mismo predio.

Vecinos señalaron que la capilla tiene poco tiempo en funcionamiento y que la señora Blanca era la encargada, por lo que era frecuente la visita de personas a dicho lugar.