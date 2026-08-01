Bloquean puente por asesinato de gemelas

Familiares y amigos de Denisse y Dinora García Cruz bloquearon el Puente Internacional Los Indios para exigir justicia

Por. Perla Reséndez

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas solicitó el apoyo de las autoridades de Estados Unidos para dar con el paradero de cuatro personas presuntamente involucradas en el feminicidio de las hermanas Dinorah y Denisse García Cruz, asesinadas durante un ataque con arma blanca en el poblado Control, en Matamoros, el pasado domingo 26 de julio.

El Fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco, explicó que se integró una carpeta de investigación por el delito de feminicidio de las jóvenes de 21 años, que fueron agredidas por arma blanca tras una presunta riña.

Indicó que como parte de las indagatorias y tras recibir la denuncia y llevar a cabo las primeras entrevistas con las víctimas, se identificó a los agresores como residentes de San Benito en el estado de Texas.

Por ello, agregó que han solicitado el apoyo de las autoridades de ese país para dar con el paradero de los presuntos agresores, “se está trabajando precisamente por el tema de que las personas involucradas están en Estados Unidos”.

Las gemelas Dinorah y Denisse (conocidas como «las cuatas»), originarias del ejido El Ramireño, fueron agredidas con un objeto punzocortante durante una aparente riña y trasladadas al Hospital General de Valle Hermoso, donde murieron a causa de las heridas.

De acuerdo con la hermana de las jóvenes, el ataque ocurrió en menos de tres minutos cuando se encontraban en el bulevard de Control, punto de reunión los fines de semanas por las personas en sus vehículos.

Según narró, el problema se derivó por los celos que tenía una de las agresoras porque su esposo le enviaba mensajes a su hermana Dinorah, aunque aclaró que nunca sostuvieron una relación.

Identificó a los agresores como Jessica Daniela “S” y su esposo Ricardo “D”, de nacionalidad estadunidense, además de Homero “B” y Bety “M”, residentes de San Benito, Texas.

Según narró, los dos hombres se bajaron de las camionetas para agredir a su cuñado y un amigo que los acompañaba, mientras sus hermanas se bajaron para tratar de detener la pelea.

Agregó que una mujer identificada como Daniela, le lanzó cerveza a ella en el rostro, mientras la sujetaron por la espalda, momento en que vió como Jessica Daniela agredió a sus hermanas con arma blanca, a Dinorah en el cuello, mientras que Denisse fue herida en el pecho, cerca del corazón.