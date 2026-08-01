De Facebook al Tepeyac: llevan 151 oraciones digitales a la Guadalupana

La Diócesis de Victoria ha impulsado durante este año diversas acciones de evangelización y acompañamiento a través de medios digitales.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN

La transformación digital ha alcanzado prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana y la religión no es la excepción.

Y es que la Diócesis de Victoria, encabezada por el obispo Óscar Efraín Tamez Villarreal, dio muestra de ello al llevar hasta la Basílica de Guadalupe 151 intenciones de oración que fueron recibidas a través de redes sociales.

Fue a mediados de esta semana cuando las peticiones fueron entregadas durante una peregrinación realizada por la Diócesis de Victoria a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Las intenciones fueron recopiladas mediante las plataformas digitales de la comunidad católica del centro de Tamaulipas, permitiendo que fieles de distintas localidades enviaran sus necesidades, agradecimientos y súplicas sin necesidad de acudir físicamente a una parroquia o centro religioso.

Previo al inicio de la peregrinación, el obispo Oscar Efrain Tamez Villarreal, compartió un mensaje en video donde mostró el sobre que contenía las 151 intenciones recibidas por medios digitales.

“Muy querida familia diocesana, los saludo con alegría, en este sobre traemos las 151 intenciones que se apuntaron vía redes sociales y que pondremos en el altar de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe».

«Que Dios bendiga y nuestra madre escuchará nuestras oraciones y nuestras peticiones”, dijo Tamez Villarreal.

Las solicitudes fueron colocadas sobre el altar de la Virgen de Guadalupe, donde quedaron encomendadas las oraciones de decenas de creyentes que utilizaron las redes sociales como un puente para hacer llegar sus peticiones hasta uno de los santuarios marianos más importantes del mundo.

Esta práctica refleja cómo la Iglesia católica ha comenzado a incorporar cada vez más herramientas digitales para fortalecer el vínculo con los fieles.

En los últimos años, transmisiones en vivo, grupos de oración virtuales, formularios electrónicos para recibir intenciones y la interacción permanente a través de redes sociales se han convertido en mecanismos habituales para acercar los servicios pastorales a una comunidad cada vez más conectada.

Bajo el liderazgo de monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, la Diócesis de Victoria ha impulsado durante este año diversas acciones de evangelización y acompañamiento a través de medios digitales, facilitando que personas que por cuestiones de distancia, salud o tiempo no pueden participar presencialmente encuentren una forma de integrarse a la vida religiosa.

La entrega de las 151 intenciones en la Basílica de Guadalupe representa un ejemplo de cómo la tradición y la tecnología pueden converger en favor de la fe, permitiendo que las plegarias de los creyentes trasciendan las barreras geográficas y lleguen hasta el altar de la Morenita del Tepeyac mediante las nuevas herramientas de comunicación.