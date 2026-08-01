¡Venenosos!

Correcaminos remonta al campeón y consigue su primer triunfo del apertura 2026

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Correcaminos firmó una de sus actuaciones más convincentes de los últimos torneos al venir de atrás para derrotar 3-1 al vigente campeón, Tepatitlán, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, disputado en el Estadio Marte R. Gómez.

El conjunto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas mostró personalidad tras recibir el primer gol del encuentro y encontró recompensa en un cierre de partido contundente, con tres anotaciones en los últimos minutos para quedarse con tres puntos que lo colocan con cuatro unidades en el campeonato.

Durante la primera mitad ambos equipos protagonizaron un encuentro equilibrado, con aproximaciones en ambas porterías. Edson Reséndez respondió con seguridad bajo los tres postes por los locales, mientras que Alain Estrada evitó en varias ocasiones que Correcaminos inaugurara el marcador.

Los dirigidos por Gabriel Pereyra apostaron por la posesión del balón y la elaboración desde el mediocampo, mientras que Tepatitlán generó mayor peligro mediante acciones a balón parado. Precisamente en una de ellas encontró la ventaja, cuando Edson Arévalo ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo de las redes al minuto 45 para enviar al descanso con ventaja a la visita.

Para el complemento, Pereyra modificó el funcionamiento ofensivo con los ingresos de Joaquín Estopier, Juan Cantú y Bryan “La Cobra” Mendoza. Los cambios le dieron mayor profundidad al ataque y Correcaminos comenzó a encerrar al conjunto alteño en su propio terreno.

La insistencia rindió frutos al minuto 83, cuando Bryan Mendoza tomó el balón, dejó rivales en el camino y definió con calidad para empatar el encuentro, desatando la reacción de la afición que se dio cita en el Marte R. Gómez.

El dominio naranja continuó y apenas unos minutos después, Mendoza volvió a ser determinante al enviar un servicio al segundo poste, donde Alan Ruiz apareció para rematar y concretar el 2-1 que le dio la vuelta al marcador.

Con Tepatitlán lanzado al ataque en busca del empate, Correcaminos aprovechó los espacios. Al minuto 90, Juan Cantú cedió el balón para Bryan Mendoza, quien sacó un disparo de media distancia que se incrustó en el ángulo para sentenciar el 3-1 definitivo y coronar una noche en la que fue la gran figura del encuentro con dos goles y una asistencia.

Con este resultado, Correcaminos llegó a cuatro puntos en el Apertura 2026 y afrontará su siguiente compromiso el próximo jueves, cuando visite a Leones Negros en actividad de la tercera jornada.