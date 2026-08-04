Catean casa en Nuevo México por presuntas armas y hayan decenas de serpientes

Los agentes llamaron a expertos en control de animales peligrosos para reubicar a las serpientes temporalmente hasta que puedan ser enviadas a centros especializados

Un operativo federal contra el narcotráfico en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, derivó en un hallazgo inusual: además de cocaína, armas y dinero en efectivo, las autoridades encontraron 60 serpientes, entre ellas especies altamente venenosas como cobras, mambas y una taipán del interior, considerado uno de los reptiles con el veneno más potente del planeta.

El cateo se realizó en una vivienda ubicada en la zona de South Valley, cerca de Albuquerque, como parte de una investigación por presunta distribución de cocaína.

¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?

De acuerdo con el inventario oficial del aseguramiento, los agentes federales decomisaron:

Medio kilogramo (aproximadamente media libra) de cocaína.

Tres armas de fuego.

22 mil dólares en efectivo.

60 serpientes de distintas especies.

Entre los reptiles había cobras, mambas, víboras de foseta y pitones. Algunas incluso tenían nombres asignados por sus propietarios, como las pitones «Sunset» y «William», así como las cobras «Blizzard» y «Pablo Escobar».

¿Cuál era la serpiente más peligrosa encontrada?

Uno de los ejemplares que más llamó la atención de los especialistas fue una taipán del interior, una especie originaria de Australia y considerada una de las serpientes más venenosas del mundo.

Connor Sharp, especialista en manejo de serpientes, declaró en entrevista con la revista People que el hallazgo fue especialmente preocupante porque los hospitales de Nuevo México probablemente no cuentan con el antídoto específico para tratar una mordedura de esta especie.

Aunque el experto explicó que las serpientes normalmente evitan atacar a las personas y prefieren huir cuando detectan su presencia, una mordedura de muchas de las especies aseguradas requiere atención médica inmediata.

¿Qué pasará con las serpientes?

Las autoridades de vida silvestre de Nuevo México informaron que los reptiles fueron examinados por especialistas y se encuentran en buen estado de salud.

Por ahora permanecen bajo resguardo en una instalación autorizada mientras el estado busca centros especializados donde puedan ser trasladados de forma permanente. Debido al riesgo que representan varias de las especies, únicamente serán enviados a instalaciones con personal capacitado para el manejo de reptiles venenosos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el operativo ni han dado a conocer posibles cargos derivados del decomiso de los animales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO