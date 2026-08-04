¡Es una histórica!

La beisbolista tamaulipeca Edith de Leija debutó en la WPBL y conectó su primer hit en el beisbol profesional

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

La pelotera tamaulipeca Edith de Leija escribió una página importante para el deporte nacional al debutar en la Women’s Pro Baseball League, convirtiéndose en una de las primeras mexicanas en ver acción dentro del nuevo circuito profesional de béisbol femenil en Estados Unidos.

La originaria de Aldama, Tamaulipas, defendió los colores de Hunters de Boston en su primer encuentro oficial de la temporada y respondió con un imparable, convirtiéndose en apenas la segunda jugadora mexicana en conectar un hit dentro de esta liga, un logro que marca un precedente para el crecimiento del béisbol femenil en el país.

Aunque el conjunto de Boston no pudo quedarse con la victoria, la actuación de Edith de Leija fue uno de los aspectos positivos del encuentro, al mostrar seguridad en el terreno de juego y aportar ofensivamente desde su presentación en el circuito profesional.

La Women’s Pro Baseball League nació con el objetivo de brindar un espacio profesional para las mujeres dedicadas al béisbol, ofreciendo una plataforma para el desarrollo de nuevas generaciones de jugadoras y ampliando las oportunidades de competencia al más alto nivel.

Para Edith de Leija, este debut representa el resultado de años de preparación y constancia, además de consolidarse como una de las máximas representantes del béisbol tamaulipeco. Su presencia en esta liga también fortalece la participación mexicana en un proyecto que busca impulsar el crecimiento internacional del deporte femenil.

Con la temporada apenas en sus primeras jornadas, la pelotera tamaulipeca tendrá nuevas oportunidades para seguir sumando actuaciones destacadas con Hunters de Boston y continuar haciendo historia para el béisbol de México y de Tamaulipas.