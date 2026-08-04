Más de mil cabalgantes tomarían las calles de Victoria

El recorrido partirá del Lienzo Charro de Ciudad Victoria y concluirá en los terrenos de la Feria Tamaulipas, en una ruta aproximada de 13 kilómetros

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Con una participación estimada de integrantes de distintos municipios de Tamaulipas y entidades vecinas, la delegación estatal de la Federación Mexicana de Cabalgantes se alista para formar parte de la gran cabalgata que encabezará el gobernador Américo Villarreal Anaya el próximo 29 de agosto en Ciudad Victoria.

Antonio Salazar Cabello, delegado de la Federación Mexicana de Cabalgantes en Tamaulipas, destacó el entusiasmo que existe entre los jinetes tras la invitación realizada por el mandatario estatal y por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, para sumarse a este evento que busca fortalecer las tradiciones ecuestres de la entidad.

“Estamos muy contentos los cabalgantes de Tamaulipas por esta invitación que nos hizo el gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal, y también el rector Dámaso. Vamos a participar en esta cabalgata que será el día 29 aquí en la capital del estado”, expresó.

El recorrido partirá del Lienzo Charro de Ciudad Victoria y concluirá en los terrenos de la Feria Tamaulipas, en una ruta aproximada de 13 kilómetros.

Salazar Cabello explicó que la Federación Mexicana de Cabalgantes es una asociación civil con representación en la mayoría de las entidades del país y confirmó la asistencia del presidente nacional del organismo, Carlos Lanzagorta González, además de contingentes provenientes de Nuevo León y de municipios tamaulipecos con amplia tradición cabalgante como Santa Engracia, Tula, Jaumave y Xicoténcatl.

“De nuestra organización esperamos alrededor de 90 participantes, pero en términos generales creemos que la cabalgata podría superar los mil jinetes, como ha ocurrido en otros eventos recientes realizados en municipios como Tula y Jaumave”, señaló.

El dirigente resaltó que este tipo de actividades generan una importante derrama económica para las comunidades anfitrionas, al atraer visitantes que consumen hospedaje, alimentos, combustible y diversos servicios.

Además, subrayó que uno de los principales objetivos de la Federación es preservar las tradiciones ecuestres bajo un ambiente de orden y convivencia familiar.

“La idea es rescatar nuestras tradiciones para que no se pierdan. Queremos que sean cabalgatas formales, donde impere la rectitud y el buen comportamiento. Nuestros hijos y nietos nos están viendo y debemos dejarles una buena imagen”, comentó.

Añadió que la participación de las mujeres ha cobrado cada vez mayor relevancia dentro de estos encuentros, lo que ha fortalecido el carácter familiar de las cabalgatas.

Respecto a las inquietudes que suelen surgir por el paso de los caballos en zonas urbanas, Salazar Cabello aseguró que existe coordinación con las autoridades municipales para mantener limpias las vialidades durante y después del recorrido.

“Siempre hay apoyo de los servicios públicos municipales para realizar labores de limpieza. Además, procuramos actuar con responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a los automovilistas a conducir con precaución durante el desarrollo del evento y pidió comprensión ante los cierres parciales de circulación que pudieran registrarse.

“Una de nuestras principales reglas es respetar al peatón, a los jardines, a los camellones y a los automovilistas. Esperamos también respeto hacia los cabalgantes e invitamos a las familias a salir a ver la cabalgata, porque es algo muy vistoso y lo hacemos con orgullo por nuestra tierra tamaulipeca”, concluyó.