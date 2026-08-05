Apagones golpean al estado

Los cortes de energía eléctrica registrados en Ciudad Victoria y otros municipios de Tamaulipas suman alrededor de 250 reportes en las últimas semanas.

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ciudad Victoria y otros municipios de Tamaulipas atraviesan una oleada de apagones que ha dejado a colonias enteras sin luz durante horas, arruinado alimentos en refrigeradores, interrumpido operaciones comerciales y desatado la molestia generalizada entre la población, en un fenómeno que las autoridades atribuyen a una combinación de temperaturas extremas, fenómenos climáticos y conexiones clandestinas de electricidad.

Al continuar la operación del Protocolo de Atención a Contingencias Eléctricas, la Secretaría de Desarrollo Energético del estado reveló que en las últimas semanas se han recibido aproximadamente 250 reportes por apagones en Tamaulipas. De acuerdo con cifras de la propia dependencia, entre enero y mayo de 2025 se habían registrado 378 interrupciones de luz en la entidad, lo que significa que los 250 reportes recientes se acumularon en un periodo mucho más corto, de apenas dos meses.

El titular de la Secretaría, Walter Julián Ángel Jiménez, precisó que los cortes en el suministro se presentan en diversos puntos del estado, aunque la cifra no representa necesariamente el mismo número de sitios afectados, ya que varios ciudadanos suelen reportar una misma interrupción derivada de una sola contingencia. En algunos de esos reportes, equipos de la dependencia han brindado acompañamiento para verificar el restablecimiento del servicio.

La entidad enfrenta esta oleada de apagones desde junio pasado, luego de que alcaldes de municipios del sur del estado denunciaran el problema y exigieran su atención. A inicios de julio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó dar prioridad a Tamaulipas en la materia, derivado de las temperaturas extremas —superiores a los 40 grados centígrados— registradas en buena parte del territorio estatal.

Ángel Jiménez explicó que el protocolo permite agilizar el seguimiento de cada reporte para restablecer el servicio de manera confiable y en el menor tiempo posible. «Hemos establecido un protocolo contingente para la atención de problemas de interrupciones eléctricas. Cada vez que se presenta una afectación y la ciudadanía nos lo comunica a través de nuestras redes sociales, nosotros establecemos contacto con la CFE para dar seguimiento y garantizar que el suministro eléctrico se restablezca de manera confiable y rápida», señaló.

El funcionario informó que el lunes se realizó una reunión nacional en las instalaciones de la CFE, a la que asistió el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Rendón, para dar seguimiento a los congestionamientos y a la actualización de infraestructura eléctrica en el estado.

Inconformidad ciudadana

La creciente inconformidad social por los prolongados cortes de energía en diversas colonias de Ciudad Victoria y otros municipios llevó a la Secretaría de Desarrollo Energético a asumir un papel de enlace directo con la CFE, con el objetivo de acelerar la atención de reportes y reducir los tiempos de respuesta.

De acuerdo con los indicadores técnicos revisados junto con personal de la CFE, los tiempos promedio de interrupción y restablecimiento del servicio se mantienen dentro de parámetros favorables, aunque admitió que existen casos particulares en los que los usuarios han permanecido sin energía durante periodos prolongados.

Por ello, hizo un llamado a la población para que informe directamente a la dependencia estatal cuando una interrupción no haya sido resuelta en un tiempo razonable, a fin de intervenir como gestor ante la CFE.

«Diablitos»: las conexiones clandestinas

Más allá del clima, hay otro factor que según la autoridad contribuye a los apagones: el uso de conexiones clandestinas de energía eléctrica, conocidas como «diablitos», que ya no se limita a viviendas irregulares, sino que también se ha detectado en empresas y centros de alto consumo, una práctica que provoca severas afectaciones a la red y puede contribuir a apagones masivos como los registrados recientemente.

La autoridad detalló que estas conexiones ilegales alteran la planeación de la infraestructura eléctrica, pues la CFE diseña sus circuitos con base en la demanda oficialmente contratada, sin considerar el consumo clandestino.

Este fenómeno no se limita a colonias populares con viviendas conectadas de manera irregular, sino que también involucra a empresas y centros de carga de alto consumo que operan fuera de la legalidad.

La demanda «oculta» provoca que la red soporte cargas mayores a las que fue diseñada, generando sobrecargas que reducen la confiabilidad del servicio y pueden derivar en interrupciones de gran magnitud.