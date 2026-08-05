Autoridades de España y Francia desmantelaron uno de los mayores laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en Europa

La operación conjunta entre policías de España y Francia desmanteló uno de los mayores laboratorios clandestinos de metanfetamina en Europa, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación

Ciudad de México.- Una operación conjunta entre las policías de España y Francia desarticuló en Cataluña una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación en la que se incautaron 2.5 toneladas de metanfetamina y detuvieron a 13 personas —siete mexicanas—, de las que doce entraron en prisión.

La intervención contra esta rama de dicha banda criminal permitió desmantelar además uno de los mayores laboratorios clandestinos de recuperación de metanfetamina localizados en Europa hasta la fecha, según informaron fuentes oficiales.

La organización delincuencial había introducido a España la metanfetamina camuflada en mercancía legal, en concreto, en unas 12 toneladas de aroma líquido de vainilla envasadas en botellas de plástico procedentes de México, utilizado para productos alimenticios o de cosmética, entre otros.

Esta rama del CJNG disponía de un laboratorio altamente sofisticado en la localidad catalana de Almenar, donde se recuperaba la metanfetamina mediante complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización.

Los investigadores calculan que el grupo podía extraer en sólo dos días, como mucho tres, unos 800 kilos de metanfetamina, una vez que la mercancía había llegado a estas instalaciones.

NARCOLABORATORIO CERCANO A FRANCIA

El narcolaboratorio desmantelado se hallaba en una finca en el campo y su elección no fue casual, dado que la zona es un punto geoestratégico por su cercanía con Francia y por su extensa red de comunicaciones, apuntó la policía.

Cuando los agentes constataron que los narcotraficantes habían iniciado el proceso de recuperación de la droga, el pasado 10 de julio, fue que desplegaron un dispositivo que permitió desmantelar toda la infraestructura logística de la agrupación y aprehender a sus miembros.

La investigación comenzó a principios del pasado junio, cuando las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo procedente de México sospechoso de transportar sustancias estupefacientes con destino final a España.

Una vez confirmadas las sospechas, se inició el dispositivo policial de seguimiento y vigilancia de la mercancía hasta su destino final en el laboratorio, donde la droga tenía que ser recuperada para su posterior distribución a gran escala.

De los 13 arrestados, cinco proceden de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, considerado el principal bastión y centro de operaciones del cártel del mismo nombre del estado, mientras que los otros dos connacionales son de Sinaloa. El resto de los capturados son de nacionalidad española y colombiana.

Según la policía, se trataba de un equipo itinerante que no tenía intención de establecerse en España, aunque los investigadores desconocen cuánto tiempo llevaban operando en Cataluña.

🇲🇽 No es México. Es Cataluña, España 🇪🇦 Nuestros compañeros desarticulan una rama del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional.#SabiaQue en Cataluña hay policías de primero y se segunda.. Mismo trabajo, mismos… pic.twitter.com/sXcaDUBCRd — jusapol (@jusapol) August 5, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL DIARIO DE MÉXICO